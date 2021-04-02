ASO Teknik Koleji öğrencileri TÜBİTAK yarışmasında Ankara'yı temsil edecek
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ASO Teknik Koleji öğrencileri TÜBİTAK yarışmasında Ankara'yı temsil edecek

Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi
ASO Teknik Koleji öğrencileri TÜBİTAK yarışmasında Ankara'yı temsil edecek

TÜBİTAK tarafından düzenlenen "Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"nda birinci olan ASO Teknik Koleji öğrencileri, mayısta gerçekleştirilecek Türkiye Finali Yarışması'nda Ankara'yı temsil edecek.

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TÜBİTAK tarafından düzenlenen "Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"nda birinci olan ASO Teknik Koleji öğrencileri, mayısta gerçekleştirilecek Türkiye Finali Yarışması'nda Ankara'yı temsil edecek.

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesinden (ASO 1. OSB) yapılan açıklamaya göre, her yıl lise öğrencilerini temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek ve bilimsel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmada, ASO Teknik Koleji öğrencileri 2 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük kazandı.

Yarışmada birincilik elde eden öğrenciler mayısta gerçekleştirilecek finalde Ankara'yı temsil edecek.

Açıklamada yönelik görüşlerine yer verilen ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Odanın kuruluşundan bu yana mesleki ve teknik eğitimi bir öncelik olarak gördüğünü ve çok sayıda başarılı projeye imza attığını belirtti.

ASO Teknik Kolejinin mühendis adayı yetiştirdikleri bir program olarak büyük başarılara imza attığını vurgulayan Özdebir, "Bu çocuklarımız hem buradaki eğitim süreçlerinde hem de üniversiteye adım attıkları andan itibaren farklarını hissettiriyorlar. Ülke olarak bizi hedeflerimize taşıyacak öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Finalde de birincilik bekliyoruz"

ASO 1.OSB Başkanı Niyazi Akdaş da gösterilen başarıyla sanayiciler olarak gurur duyduklarını belirterek, yarışmanın Türkiye finalinde de birincilik beklediklerini bildirdi.

Sanayiciler olarak eğitime büyük önem verdiklerine işaret eden Akdaş, şu değerlendirmede bulundu:

"ASO Teknik Koleji, ülkemizdeki klasik 'meslek lisesi' eğitiminin ötesine geçmek ve geleceğin bilim insanlarını, Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu donanımlı ve yüksek ahlaklı üretken ve yenilikçi mühendisleri ve teknisyenleri yetiştirme hedefleriyle kuruldu. 2012'de bir hayal olarak yola çıkılan ASO Teknik Koleji'ne verdiğimiz desteğin sonuçlarını böylesine güzel bir sonuçla taçlanması bizleri son derece mutlu ediyor."

Özel ASO Teknik Koleji Müdürü Refik Sargın, çalışmalarını düzenli ve sistemli olarak yürütmek için okul bünyesinde "Eğitim Teknolojileri Merkezi" oluşturduklarını, merkezin koordinesinde bilimsel araştırma ve proje üretme anlayışını kazandırmak için eğitim programları gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Derece alan projeler

Bu yıl 52'ncisi düzenlenen yarışmaya katılan ASO Teknik Koleji öğrencilerinden Eray Özen ve Uygar Tuluk'un Matematik alanında hazırladıkları "Determinant Hesabıyla Asal Sayılarda Yeni Bir Bölünebilme Kuralı ve Kalanların Bulunması" ile Sude Naz Öztürk ve Furkan Türkaslan'ın yine Matematik alanında hazırladıkları "FermatToriçelli Noktasının Çözüm Alternatifleri" projeleri Ankara bölge birincisi oldu.

Mustafa Emre Büyükyavuz'un Kimya dalında hazırladığı "Ceviz Yaprağından Elde Edilen Juglon Maddesinin Ağız Çalkalama Suyu Olarak Kullanılması Projesi" Ankara bölge ikinciliği, Ahsen Nimet Elmas ve Nisa Nur İspir'in Teknolojik Tasarım alanında hazırladıkları "Geçme Toleransları Eğitim Seti Tasarımı ve Üretimi" Ankara bölge üçüncülüğü elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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