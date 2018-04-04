Aso'nun Komite ve Meclis Üyesi Seçimi

Ankara Sanayi Odası Başkanı (ASO) Nurettin Özdebir, elektrik sanayi komitesinden Oda meclis üyeliğine yeniden seçildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ASO'nun bugün gerçekleştirilen ve 35 meslek grubunun komite ve meclis üyelerinin belirlendiği ilk aşama seçimleri tamamlandı.

Elektrik sanayi komitesi seçimleri için 119 oy kullanılırken, ASO Başkanı Özdebir'in yer aldığı liste 79 oy ile sandıktan birinci çıktı. Diğer listeye 39 oy verilirken, bir oy geçersiz sayıldı.

Böylece Özdebir, elektrik sanayi komitesinden ASO meclisine yeniden seçildi.