ASO'nun düzenlediği etkinlikte Türkiye ile Almanya'nın ticari iş birliği fırsatları ele alındı
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ASO'nun düzenlediği etkinlikte Türkiye ile Almanya'nın ticari iş birliği fırsatları ele alındı

01.02.2021 11:49 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:49
ASO'nun düzenlediği etkinlikte Türkiye ile Almanya'nın ticari iş birliği fırsatları ele alındı

Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde "Almanya ile Ticari İşbirliği Fırsatları" konulu çevrim içi seminer gerçekleştirildi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde "Almanya ile Ticari İşbirliği Fırsatları" konulu çevrim içi seminer gerçekleştirildi.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu etkinliğe, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'un yanı sıra Alman Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Zafer Koç, Germany Trade&Invest Türkiye Sorumlusu Katrin Pasvantıs, NRW. Global Business Türkiye Sorumlusu Adem Akkaya, büyükelçilik yetkilileri ve Almanya'ya iş yapan sanayiciler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Özdebir, Türk ve Alman dostluğunun uzun bir tarihi geçmişi olduğunu ve Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı olan Almanya ile her alanda iş birliğini güçlendirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Avrupa Birliği tarafından benimsenen politika ve stratejilerin uygulanmasında Almanya ile iş birliğinin büyük önem taşıdığını belirten Özdebir, "Özellikle dijitalleşme, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı da içeren çevre, iklim değişikliği konusunda ortaya konan hedeflerin başarılması, iki ülke iş dünyası açısından önemli fırsatlar barındırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Özdebir, 2019'da iki ülke arasında 33,4 milyar dolar tutarında dış ticaret hacmi oluştuğuna, Kasım 2020 itibarıyla ise 14,4 milyar doları ihracat ve 19,3 milyar dolar ithalat ile ticaret hacminin 11 ayda 2019 yılı rakamlarını geçtiğine dikkati çekerek, "Bu rakamların her iki ülke açısından da çok daha yukarılara çıkacağına inanıyorum. Bu doğrultuda, iki ülke arasında iş bağlantılarının kurulmasında, ASO olarak Almanya Büyükelçiliği ile her türlü iş birliğine hazırız." dedi.

Türk yatırımcılara davet

Büyükelçi Schulz ise Ankara'nın Türkiye'nin sadece idari merkezi değil, aynı zamanda en büyük ekonomik merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Türkiye'de 7 bin 500 Alman şirketinin şubesi olduğuna işaret eden Schulz, şöyle devam etti:

"Türkiye'de hem Türk hem de uluslararası tüketiciler için üretim yapıyorlar. Almanya'da yaklaşık 3 milyon Türk asıllı insan yaşıyor ve bunların 96 bininin ticari bir işletmesi var. Bu şirketler yaklaşık 500 bin kişiyi istihdam ediyor ve yıllık 50 milyar avronun üzerinde satış yapıyor. Bu onları önemli bir ekonomik faktör haline getirdi. Amacımız Türk ve Alman girişimcileri daha da yakınlaştırmak, iş birliği ve yatırım fırsatlarını keşfetmek. Ben bu anlamda Türk yatırımcıları Almanya'ya davet ediyorum."

Büyükelçilik yetkilileri tarafından, açılış konuşmalarından sonra Almanya'daki yatırım imkanları hakkında çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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