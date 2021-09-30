ASO'nun aile şirketleri için hazırladığı rehber sanayicilere tanıtıldı

Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Quality Line Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri iş birliğinde hazırlanan "Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması ve Aile Anayasası Rehberi"nin sanayicilere tanıtımı gerçekleştirildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, çevrim içi düzenlenen toplantıya ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, Quality Line Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Genel Müdürü Erol Dinçkal ve çok sayıda sanayici katıldı.

Ardıç, konuşmasında, yönetiminde aile bireylerinin söz sahibi olduğu, sermayesinin tamamı veya büyük bir kısmı aile üyelerinden birine veya birkaçına ait olan işletmelerin "aile şirketleri" olarak tanımlandığını ifade etti.

Dünyadaki şirketlerin yüzde 75'e yakınının aile şirketlerinden oluştuğuna işaret eden Ardıç, şunları kaydetti:

" Avrupa Birliği'nde ise aile ya da aileler tarafından kontrol edilen kayıtlı şirketlerin oranı yüzde 50'dir. Ülkemizde aile şirketlerinin oranı, dünya ortalamasının oldukça üzerindedir. Türkiye'de şirketlerin yüzde 95'ini ve halka açık şirketlerin yüzde 75'ini aile şirketleri teşkil etmektedir."

"Ekonomimizin bu önemli aktörleri sürdürülebilir büyüme yönünde desteklenmeli"

Türkiye'de aile şirketlerinin, milli gelirin yaklaşık yüzde 90'ını üreterek ülkenin kalkınmasına çok büyük katkı sağladıklarını bildiren Ardıç, bu açıdan bakıldığında güçlü bir ekonomiye sahip olmak ve uluslararası piyasalarda ülkenin rekabet gücünü korumak adına aile şirketlerinin başarılı bir şekilde yönetilmelerinin elzem olduğunu belirtti.

Bunun yanı sıra Türkiye'deki aile şirketlerinin yüzde 30'unun ikinci, yüzde 12'sinin üçüncü ve sadece yüzde 3'ünün dördüncü nesle ulaşabildiğine dikkati çeken Ardıç, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizde aile şirketlerinin yaklaşık ömrünün 25-30 yıl olduğu da göz önüne alındığında, bu şirketlerin karşı karşıya oldukları en önemli zorlukların başında kuşaktan kuşağa geçişi başarmak, kurumsal yönetişim, aile-şirket ilişkilerinin çağdaş bir düzene oturtulması gelmektedir. Bu itibarla, ekonomimizin bu önemli aktörlerinin sürdürülebilir büyüme ve kurumsallaşma yönünde desteklenmesi gerektiği aşikardır. "

Quality Line Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Genel Müdürü Erol Dinçkal da dördüncü nesle ulaşan ve yaşamını sürdüren aile şirketlerinin çok az olduğunu ifade ederek, "Biz bunun önlemini nasıl alırız diye yola çıktık. Uzun süredir bu alanda çalışmalar yaptık." ifadesini kullandı.