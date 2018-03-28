Aso Meclisi Dönemin Son Toplantısını Yaptı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, odanın meclis ve komite üyelerinin 4 Nisan'da, meclis başkanı, yönetim kurulu üyeleri, TOBB delegeleri ve disiplin kurulu üyelerinin 10 Nisan'da yapılacak seçimlerle belirleneceğini bildirdi.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Özdebir, 4 Nisan'da yapılacak seçimler öncesi odanın son meclis toplantısına katıldı.

Özdebir, burada yaptığı konuşmada, beş yıllık görevleri süresince Ankara sanayisine katkılarından dolayı meclis üyelerine teşekkür ederek, "4 Nisan'da yapılacak seçimlerimizin ilk turunda meclis ve komite üyelerimizi, 10 Nisan'da da meclis başkanımızı, yönetim kurulunu, TOBB delegelerini ve disiplin kurulunu belirleyeceğiz. Öncelikle seçimlerimizin sanayicilerimize, Ankara'ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Özdebir, görevde oldukları 5 yıllık sürede Türkiye'de önemli gelişmeler yaşandığına işaret ederek, dünyanın 100 yılda yaşayamayacağı gelişmeleri ülkenin 5 yılda yaşadığını ve bunlara rağmen büyümesini sürdürerek yoluna devam ettiğini vurguladı.

ASO'da yaptıkları çalışmaları anlatan Özdebir, şunları kaydetti:

"5 yıllık dönemde sizlerin de desteğiyle Başkent'i sanayi ve teknolojide lider yapma vizyonu doğrultusunda, Ankara sanayicisinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak ve başta ilimiz olmak üzere ülkemizin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde yol gösterici olmak misyonu çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürdük. Odamızın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine önem vererek proje odaklı bir yaklaşımla üyelerimize sunduğumuz hizmetleri sürekli iyileştirmek ve geliştirmek yolunda yoğun gayret sarf ettik."

Özdebir, bu dönemde başlatılan çalışmaların, gelecek yıllarda verimli sonuçlar elde edilmesini sağlayacağını belirterek, "Seçimler sonrası belki bazılarımız burada olacak, bazılarımız yerlerini yeni arkadaşlara bırakacak. Seçimlere girecek tüm arkadaşlarımıza başarılar, girmeyecek arkadaşlarıma da mutlu bir iş hayatı ve sağlıklı bir ömür diliyorum." temennisinde bulundu.