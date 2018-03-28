Aso Meclisi Dönemin Son Toplantısını Yaptı

Ankara Sanayi Odası 4 Nisan tarihinde yapılacak seçimler öncesi son meclis toplantısını yaptı.

Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, dönemin son toplantısını yaptıklarını belirterek seçimlerin demokrasilerin şöleni olduğunu vurguladı. Özdebir, bu seçimlerin de bir şölen havası içinde geçeceğinden endişesi olmadığını belirtti.

5 yıllık sürede Ankara sanayisine katkıları nedeniyle meclis üyelerine teşekkür eden Özdebir, "4 Nisan'da yapılacak seçimlerimizin ilk turunda meclis ve komite üyelerimizi, 10 Nisan'da da Meclis Başkanımızı, Yönetim Kurulunu, TOBB Delegelerini ve Disiplin Kurulunu belirleyeceğiz. Öncelikle seçimlerimizin sanayicilerimize, Ankara'ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Görevde oldukları 5 yıllık süre içinde Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeleri başlıklar halinde hatırlatan Özdebir, "Tüm dünyanın 100 yılda yaşayamayacağı gelişmeleri biz 5 yılda yaşamışız. Tüm bunlara rağmen Türkiye büyümesini sürdürmüş ve yoluna devam ediyor" diye konuştu.

Bu süreçte ASO'da yaptıkları çalışmaları da anlatan Özdebir, "Bu 5 yıllık dönemde sizlerin de desteğiyle 'Başkenti sanayi ve teknolojide lider yapmak' vizyonu doğrultusunda, 'Ankara sanayicisinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak ve başta ilimiz olmak üzere ülkemizin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde yol gösterici olmak' misyonu çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürdük. Bu vizyon ve misyon doğrultusunda, Yönetim Kurulu olarak ilimiz ve böylece ülkemiz sanayisinin rekabet gücünün artırılmasına ve sanayicilerimizin uluslararası pazarlardan daha çok pay almasına yönelik çalışmalarımızda önemli mesafeler aldık. Bu bağlamda özellikle Odamızın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine önem vererek proje odaklı bir yaklaşımla üyelerimize sunduğumuz hizmetleri sürekli iyileştirmek ve geliştirmek yolunda yoğun gayret sarf ettik" dedi.

Konuşmasında 2017 yılında, Oda ve Borsa Akreditasyon Sistemi kapsamında A sınıfı Akreditasyon Belgesi alarak büyük bir gurur yaşadıklarını da ifade eden Özdebir, bu sürede gerçekleştirilen nükleer konusundaki yerlileştirme çabaları ve eğitim merkezi hazırlıkları, Model Fabrika, Metes, Urge projeleri, ASOTAUM, eğitim çalışmaları, AB projeleri, yurt dışı ziyaret ve temaslar ile yurt içindeki yabancı misyonla olan çalışmaları da başlıklar halinde anlattı.

Özdebir, bu dönemde başlatılan çalışmaların, ileriki yıllarda verimli sonuçlar elde edilmesini sağlayacağını ve ASO üyelerinin iş hayatlarının daha da başarılı bir şekilde sürdürülmesine vesile olacağına inandığını da belirtti. Ödebir, "Seçimler sonucunda belki bazılarımız burada olacak, bazılarımız yerlerini yeni arkadaşlara bırakacak. Ben seçimlere girecek tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyor, girmeyecek arkadaşlarıma da mutlu bir iş hayatı ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Seçimlerimizin de tekrar Ankaramıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

ASO Meclis Başkanı Bora Aynagöz, Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir ve meclis üyeleri daha sonra dönem hatırası olarak toplu fotoğraf çektirdi. - ANKARA