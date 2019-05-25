ASO ile Somali arasında iş birliği

Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Somali Federal Cumhuriyeti Hirshabelle Eyaleti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı arasında karşılıklı ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

ASO ile Somali arasında iş birliği

Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Somali Federal Cumhuriyeti Hirshabelle Eyaleti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı arasında karşılıklı ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Kaynak: Dunya.com

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