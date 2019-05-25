ASO ile Somali arasında iş birliği
Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Somali Federal Cumhuriyeti Hirshabelle Eyaleti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı arasında karşılıklı ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.
Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Somali Federal Cumhuriyeti Hirshabelle Eyaleti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı arasında karşılıklı ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.
Kaynak: Dunya.com
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