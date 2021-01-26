ASO'dan uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ASO'dan uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteği

26.01.2021 11:17 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:20
ASO'dan uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteği

Ankara Sanayi Odası (ASO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik başlatılan "Küçük Parmaklar Tablet Dağıtım Kampanyası'na destek vererek, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne klavyeli tablet bilgisayar bağışında bulundu.

Ankara Sanayi Odası (ASO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik başlatılan "Küçük Parmaklar Tablet Dağıtım Kampanyası'na destek vererek, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne klavyeli tablet bilgisayar bağışında bulundu.

Odadan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak 115 tablet bilgisayar, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar'a teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdebir, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınının günlük hayatta çok ciddi değişikliklere yol açtığını belirterek, özellikle eğitim sisteminin başka bir boyuta evrildiğini bildirdi.

Uzaktan eğitimin bu süreçte önemli rol üstlendiğini vurgulayan Özdebir, şunları kaydetti:

"Dezavantajlı ailelerimizin çocukları bundan yeteri kadar istifade edemedi. Eğitimde fırsat eşitliği tüm çocuklarımızın hakkı. Dar gelirli ailelerimizin çocuklarının gerek bilgisayarlarının gerekse internet erişiminin olmaması bizleri son derecede üzdü. Buna yönelik birtakım katkı arayışları düşünürken TOBB'umuzun bu kampanyası gündeme geldi ve biz de büyük bir memnuniyetle bunun içinde yer aldık. Bugün teslim ettiğimiz klavyeli tabletlerin, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz kanalıyla en doğru yerlere ulaştırılacağına inanıyoruz. Tüm çocuklarımıza şimdiden başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Koca Binali Yıldırım Ahmet Davutoğlu
Magazin Ebru Yaşar Aleyna Tilki Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ersun Yanal Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Hisarcık Mesut Özil Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ASO'dan uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 11:28:52. #1.16#
title