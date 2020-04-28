ASO'dan üyelerine 50 milyon liralık Nefes Kredisi Ankara Sanayi Odası (ASO), korona virüs sürecinden olumsuz etkilenen üyelerine 50 milyon liralık düşük faizli "Nefes Kredisi" kullandıracak.

Ankara Sanayi Odası (ASO), korona virüs sürecinden olumsuz etkilenen üyelerine 50 milyon liralık düşük faizli "Nefes Kredisi" kullandıracak.

Ankara Sanayi Odası, 4'üncü kez düzenlediği proje ile korona virüs sürecinden olumsuz etkilenen üyelerine 50 milyon liralık düşük faizli "Nefes Kredisi" kullandıracak. Bu rakam, projenin öncüsü TOBB'un da katkısıyla 100 milyon lirayı bulabilecek. Nefes Kredisi kapsamında ASO üyesi KOBİ'ler yıllık yüzde 7,5 faiz oranıyla 100 bin TL'ye kadar, ilk 8 ayı ödemesiz, kalanı 12 ay eşit taksitle toplam 20 ay vadeyle kredi kullanabilecek. Kredi Garanti Fonu teminat desteği ile kullandırılacak olan kredilerde ASO üyesi KOBİ'ler öncelikle Oda'ya müracaat ederek faaliyet belgesi alacaklar. ASO üyeleri bu belgeleri dijital ortamda da alabilecekler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanan protokol çerçevesinde 3 milyon TL ve altında cirosu olan işletmeler azami 50 bin TL, 3 milyon ile 25 milyon TL arasında cirosu olan işletmeler ise azami 100 bin TL kredi kullanabilecek. Firmalardan kredi kullanımında maddi teminat istenmeyecek ancak, şahıs işletmelerinde üçüncü şahıs kefil bulunamaması durumunda müşterinin talebi üzerine maddi teminat istenebilecek.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, ASO olarak 4. kez üyelerine Nefes Kredisi kullandırdıklarını hatırlatarak, tüm dünyayı etkileyen korona virüs sürecinde TOBB çatısı altındaki oda ve borsaların bu projeyle önemli bir güç birliği gerçekleştirdiklerini vurguladı. İnsanlık tarihi açısından oldukça kritik, zor ve alışılmışın dışında ve ne zaman sona ereceği belirsiz olan bir süreçten geçildiğini vurgulayan Özdebir, "Tüm dünyada sosyal ve ekonomik hayat durma noktasına geldi. Virüsün yayılımını sınırlandırıp kontrol altına almak adına uygulanan izolasyonlar, tedarik zincirinin bozulmasına, bazı sektörlerin tamamen durmasına bazı sektörlerin de kapasitelerini azaltmalarına neden olmuştur. Birçok şirket iş yapamama sorunu ile karşı karşıyadır. En önemli nokta, firmaların üretim yapmadan ne kadar ayakta kalabilecekleridir. Reel sektörün üretime devam edebilmesi için desteklenmesi gerekmektedir. Bu süreçte biz de elimizi taşın altına koyarak, limit sınırlı da olsa üyelerimizin uygun koşullarda finansmana erişimine katkı sağlayacak bir adım attık. Umarım bu sürecin ülkemiz ve işletmelerimiz için daha az sıkıntıyla aşılmasına bir katkı sağlar" dedi.

Bu toprakların çok badire atlattığına dikkat çeken Özdebir, bu kez de bu sıkıntılı günlerin tek yürek olarak dayanışma ruhuyla atlatılacağına inandığını sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA