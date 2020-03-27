ASO'dan Şehir Hastanesine maske desteği Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara Şehir Hastanesine özel olarak üretilen uzun kullanımlı tam yüz maskesi desteğinde bulundu.

Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara Şehir Hastanesine özel olarak üretilen uzun kullanımlı tam yüz maskesi desteğinde bulundu.

ASO, Ankara Şehir Hastanesine üyeleri tarafından özel olarak üretilen uzun kullanımlı tam yüz maskesi bağışında bulundu. Özel üretim maskeler, göz, burun ve ağız bölgesini tamamıyla kapatıyor. Bakteri tutmayan medikal silikon ve polikarbonat ana gövdeden oluşan solunum maskeleri, girişine antibakteriyel filtre takılarak, N95'in çok üzerinde, N99,5 seviyelerinde virüs koruması sağlıyor. Alkol ile temizlenebilen, sıcak suda yıkanabilen, etilen oksid ile dezenfekte edilebilen maskeler, antibakteriyel filtreleri değiştirilerek çok uzun süreler güvenli bir koruma sağlıyor.

ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç ve ASO Meclis Üyesi Levent Mete Özgürbüz, 300 maskelik ilk etap yardımı Bilkent Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Karakan'a teslim etti. Ardıç, Çin'de ortaya çıkan ve neredeyse tüm ülkelere yayılan korona virüsün dünyaya büyük bir travma yaşattığına dikkat çekerek, "Devletimiz, virüsün ortaya çıkışıyla beraber çeşitli önlemler almış, ülkemizde görülmesiyle birlikte de bu önlemleri yoğunlaştırmış ve ciddi bir biçimde uygulamaktadır. Ankara Sanayi Odası ve Ankaralı sanayiciler olarak devletimizin aldığı her türlü kararı desteklediğimizi ve büyük bir ciddiyetle uyguladığımızı belirtmek istiyorum. Hem işletmelerimizde, hem kişisel yaşamımızda alınan karar ve kurallara uyduğumuz sürece bu virüsün oluşturduğu olumsuzluklardan en hafif şekilde etkileneceğimize inanıyorum" dedi.

Bu süreçten işletmelerin olumsuz etkilendiğini hatırlatan Ardıç, "ASO olarak işletmelerimizin bu süreci en az sıkıntıyla atlatabilmesi için çeşitli önerilerde bulunduk. Bunların büyük bölümü kabul gördü ve uygulama aşamasında. Bunun için devletimize teşekkür ediyoruz. Henüz uygulanmayan bazı önerilerimizin de tekrar değerlendirileceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi, işletmelerimize destek olmak için yapılan yasal düzenlemeler ve bankacılık kesiminin destekleri ile işletmelerimizin bu süreci en az sıkıntıyla atlatmasını diliyorum" diye konuştu.

En önemli noktanın Türk halkının bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatması olduğunu ifade eden Ardıç, "Bunun için de sağlık çalışanlarımız büyük bir özveri göstermektedir. Buradan başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Onların büyük gayretleriyle bu salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu zorlu süreçte Ankaralı sanayiciler olarak sağlık ekipmanı konusunda büyük bir gayret gösteriyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla işbirliği içinde medikal malzemeler başta olmak üzere tüm ihtiyaçların karşılanmasında destek olmaya devam edeceğiz. Bugün de üyemiz bir firmamızın üretimini yaptığı ve dünyanın çok sayıda ülkesine ihraç ettiği bu maskeleri sağlık çalışanlarımızın bu süreci sağlıklı atlatabilmesi için hediye ediyoruz. Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarına tekrar teşekkür ediyor, Ankaralı sanayiciler adına hepsini bir kez daha alkışlamak istiyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA