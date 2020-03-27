ASO'dan Şehir Hastanesine maske desteği
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› ASO'dan Şehir Hastanesine maske desteği - Haberler
Ankara Sanayi Odası, Şehir Hastanesi, Ankara, Güncel

ASO'dan Şehir Hastanesine maske desteği

Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara Şehir Hastanesine özel olarak üretilen uzun kullanımlı tam yüz maskesi desteğinde bulundu.

27.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:30
ASO'dan Şehir Hastanesine maske desteği

Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara Şehir Hastanesine özel olarak üretilen uzun kullanımlı tam yüz maskesi desteğinde bulundu.

ASO, Ankara Şehir Hastanesine üyeleri tarafından özel olarak üretilen uzun kullanımlı tam yüz maskesi bağışında bulundu. Özel üretim maskeler, göz, burun ve ağız bölgesini tamamıyla kapatıyor. Bakteri tutmayan medikal silikon ve polikarbonat ana gövdeden oluşan solunum maskeleri, girişine antibakteriyel filtre takılarak, N95'in çok üzerinde, N99,5 seviyelerinde virüs koruması sağlıyor. Alkol ile temizlenebilen, sıcak suda yıkanabilen, etilen oksid ile dezenfekte edilebilen maskeler, antibakteriyel filtreleri değiştirilerek çok uzun süreler güvenli bir koruma sağlıyor.

ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç ve ASO Meclis Üyesi Levent Mete Özgürbüz, 300 maskelik ilk etap yardımı Bilkent Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Karakan'a teslim etti. Ardıç, Çin'de ortaya çıkan ve neredeyse tüm ülkelere yayılan korona virüsün dünyaya büyük bir travma yaşattığına dikkat çekerek, "Devletimiz, virüsün ortaya çıkışıyla beraber çeşitli önlemler almış, ülkemizde görülmesiyle birlikte de bu önlemleri yoğunlaştırmış ve ciddi bir biçimde uygulamaktadır. Ankara Sanayi Odası ve Ankaralı sanayiciler olarak devletimizin aldığı her türlü kararı desteklediğimizi ve büyük bir ciddiyetle uyguladığımızı belirtmek istiyorum. Hem işletmelerimizde, hem kişisel yaşamımızda alınan karar ve kurallara uyduğumuz sürece bu virüsün oluşturduğu olumsuzluklardan en hafif şekilde etkileneceğimize inanıyorum" dedi.

Bu süreçten işletmelerin olumsuz etkilendiğini hatırlatan Ardıç, "ASO olarak işletmelerimizin bu süreci en az sıkıntıyla atlatabilmesi için çeşitli önerilerde bulunduk. Bunların büyük bölümü kabul gördü ve uygulama aşamasında. Bunun için devletimize teşekkür ediyoruz. Henüz uygulanmayan bazı önerilerimizin de tekrar değerlendirileceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi, işletmelerimize destek olmak için yapılan yasal düzenlemeler ve bankacılık kesiminin destekleri ile işletmelerimizin bu süreci en az sıkıntıyla atlatmasını diliyorum" diye konuştu.

En önemli noktanın Türk halkının bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatması olduğunu ifade eden Ardıç, "Bunun için de sağlık çalışanlarımız büyük bir özveri göstermektedir. Buradan başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Onların büyük gayretleriyle bu salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu zorlu süreçte Ankaralı sanayiciler olarak sağlık ekipmanı konusunda büyük bir gayret gösteriyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla işbirliği içinde medikal malzemeler başta olmak üzere tüm ihtiyaçların karşılanmasında destek olmaya devam edeceğiz. Bugün de üyemiz bir firmamızın üretimini yaptığı ve dünyanın çok sayıda ülkesine ihraç ettiği bu maskeleri sağlık çalışanlarımızın bu süreci sağlıklı atlatabilmesi için hediye ediyoruz. Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarına tekrar teşekkür ediyor, Ankaralı sanayiciler adına hepsini bir kez daha alkışlamak istiyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var Haberler
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var
Mesafeyi koruyarak saf tuttular! İşte Türkiye'de cuma namazının kılındığı tek cami Haberler
Mesafeyi koruyarak saf tuttular! İşte Türkiye'de cuma namazının kılındığı tek cami
Aile hekimlerinin virüse karşı yaşadığı tehlike konuşulurken spiker ağladı Haberler
Aile hekimlerinin virüse karşı yaşadığı tehlike konuşulurken spiker ağladı
Koronavirüsle mücadele sürerken Erdoğan'dan bir çağrı daha geldi Haberler
Koronavirüsle mücadele sürerken Erdoğan'dan bir çağrı daha geldi
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok Haberler
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak
İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek
İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek
Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi
Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi
Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi
Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi
Çin'de koronavirüs sebebiyle dün sadece 5 kişi hayatını kaybetti
Çin'de koronavirüs sebebiyle dün sadece 5 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: KPSS'de sınav tarihleri belli oldu
Son Dakika: KPSS'de sınav tarihleri belli oldu
Son dakika: İmamoğlu: İstanbul'da 2 bin otel odası sağlık çalışanlarına tahsis edildi
Son dakika: İmamoğlu: İstanbul'da 2 bin otel odası sağlık çalışanlarına tahsis edildi
Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu
Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu
Koronavirüs yüzünden artan fiyatlara kızan oto yıkama işletmecisi, gelen araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
Koronavirüs yüzünden artan fiyatlara kızan oto yıkama işletmecisi, gelen araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
TÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Daha sıkı tedbirler gerekiyor
TÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Daha sıkı tedbirler gerekiyor
Ankara Mamak Belediyesi, koronavirüse karşı Kovid-19 SAVAR'la sokakları dezenfekte ediyor
Ankara Mamak Belediyesi, koronavirüse karşı Kovid-19 SAVAR'la sokakları dezenfekte ediyor
Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı
Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
Son Dakika: İstanbul'da maddi durumu yeterli olmayan 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye gıda yardımı yapılacak
Son Dakika: İstanbul'da maddi durumu yeterli olmayan 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye gıda yardımı yapılacak
Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi
Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi
Koronavirüsten korunmak için ormanda ağacın tepesine ev yaptılar
Koronavirüsten korunmak için ormanda ağacın tepesine ev yaptılar
Fabrika gibi çalışan meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti
Fabrika gibi çalışan meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti
Son dakika: Bankalar Birliği'nden 3 ay ana para ve faiz ödemesiz yeni kredi desteği
Son dakika: Bankalar Birliği'nden 3 ay ana para ve faiz ödemesiz yeni kredi desteği
Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek
Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?
Son dakika: Benzine 13 kuruş zam bekleniyor
Son dakika: Benzine 13 kuruş zam bekleniyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Ziya Selçuk İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Idris Elba Demet Şener Serdar Ortaç
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Bülent Uygun Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Polis Milli Futbolcu
Şu an buradasınız: ASO'dan Şehir Hastanesine maske desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 14:17:42. #1.14#
title