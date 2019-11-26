ASO'dan "Karanlığı Aydınlananlar"a destek

26.11.2019 10:09 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:14

Ankara Sanayi Odası, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı işbirliği ile eski hükümlülerin istihdamı konusunda ön yargıları kırmak, sosyal ve ekonomik anlamda toplumsal duyarlılığı geliştirmek amacıyla düzenlenen "Karanlığı Aydınlananlar" adlı öykü yarışmasına destek oldu ve dereceye girenlere ödül verdi.



Ankara Batı Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen ödül törenine ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Murat Akça, Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, ASO Genel Sekreteri Doç. Dr. Yavuz Cabbar ve ödül alan denetimli serbestlikten yararlanmış eski hükümlüler katıldı.



Yarışmaya Ankara Batı Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden katılan M. E. T. "Üniversiteli Mahkum" adlı öyküsü ile İç Anadolu Bölge birincisi, E. Y. ise "Karanlığın En Koyu Tarafı" adlı öyküsüyle Türkiye birincisi oldu.



İç Anadolu Bölge birincisi olan M.E.T.'ye plaketini Ankara Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç verdi.



ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç konuşmasında ASO olarak böyle güzel bir projeye destek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu projenin eski hükümlülerin istihdamı konusunda ön yargıları kırmak için önemli olduğunu belirten Ardıç, "Asıl önemli olan bu insanların cezasını çektikten sonra, toplumla barışık hale getirilmesidir. E. Y. kardeşimizin şu an ASO 1. OSB'de bir firmada mühendis olarak çalışması beni çok mutlu etti. Bu anlamda sanayici arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. ASO olarak bundan sonrada bu projeye her zaman destek vereceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA