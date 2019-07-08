ASO'dan devlete 'barter' usulü para basma önerisi
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, piyasada çarkları durduğunu, bu çarkı döndürebilmek için devletin reel sektöre olan 161 liralık borca karşılık tıpkı kripto para gibi Hazine'nin barter parası basmasını önerdi.
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, piyasada çarkları durduğunu, bu çarkı döndürebilmek için devletin reel sektöre olan 161 liralık borca karşılık tıpkı kripto para gibi Hazine'nin barter parası basmasını önerdi.
Kaynak: Dunya.com
Merkez Bankası eski Başkanı Yılmaz'dan Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına ilişkin değerlendirme
Son Dakika Haberleri
00:20 İşte Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından dolarda son durum