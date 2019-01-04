ASO Başkanı Özdebir: "Üretim ve çevre konularını ayrı düşünemeyiz"

ANKARA - ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Önümüzdeki dönemde yatırımlara yön verecek olan tüm eylemlerde üretim ve çevre konuları iç içe geçmiş durumdadır ve bu yönüyle birbirinden ayrı düşünülmesi mümkün değildir. Sanayiciler olarak bize düşen önemli sorumluluklardan biri de fabrikalarımızda gösterdiğimiz önemin daha da fazlasını çevreye karşı da göstermek zorunda ve bu bilinçle hareket etmek durumundayız" dedi.

Ankara Sanayi Odası'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımlarıyla "Çevre ve Sanayi İstişare Toplantısı" düzenlendi. Toplantıda konuşan ev sahibi ASO Başkanı Nurettin Özdebir, içinde bulunduğumuz bu yeni dönemin en önemli iki kavramının etkinlik ve verimlilik olacağını belirtti. "Daha az kaynakla, daha çok üretim, daha nitelikli üretim, kaynak verimliliğini ortaya çıkaran yenilikçilik üretimin ana belirleyicisi olacak" diyen Özdebir, bu kadar yoğun bir değişimin ve dönüşümün yaşanmasının beklenildiği önümüzdeki dönemde, "yeşil sanayi" kavramının hiç olmadığı kadar önemli hale geleceğini vurguladı.

Özdebir, "Dijitalleşme ile birlikte üretim süreçlerindeki değişim ve dönüşüm doğaya ve çevreye daha duyarlı teknolojileri de hayatımıza sokacaktır. Nasıl ki 2000 yılından bu yana Fortune 500 listesinde ki firmaların çok büyük bir kısmının ismi değişmiş ise bundan sonra da verimli ve etkin üretim süreçlerini ve teknolojilerini geliştiren, dijitalleşme ile birlikte kaynaklarını en doğru kullanan firmalar listede yer bulacaklardır. Tüm bu gelişmeler doğa dostu teknolojilerin ve üretim süreçlerinin ön plana çıkmasına imkan tanıyacaktır" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan İkinci 100 Günlük Eylem Planında Ankara ve İstanbul'da belirlenen alanlarda sanayi alanı olarak imar planlarının yapılması ve yatırımcı kurum kuruluş ve belediyelere devrinin sağlanacağını anımsatan Özdebir, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yatırımlar için arazi ihtiyacı analizi yapılacaktır. Önümüzdeki dönemde yatırımlara yön verecek olan tüm eylemlerde üretim ve çevre konuları iç içe geçmiş durumdadır ve bu yönüyle birbirinden ayrı düşünülmesi mümkün değildir. Sanayiciler olarak bize düşen önemli sorumluluklardan biri de fabrikalarımızda gösterdiğimiz önemin daha da fazlasını çevreye karşı da göstermek zorunda ve bu bilinçle hareket etmek durumundayız" diye belirtti.

Toplantıda TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz da yer aldı.

Kaynak: İHA