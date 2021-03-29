ASO Başkanı Özdebir, kısa çalışma ödeneği desteğinin devam etmesi talebinde bulundu
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ASO Başkanı Özdebir, kısa çalışma ödeneği desteğinin devam etmesi talebinde bulundu

Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Ekonomi
ASO Başkanı Özdebir, kısa çalışma ödeneği desteğinin devam etmesi talebinde bulundu

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, 31 Mart'ta sona erecek kısa çalışma ödeneği desteğinin, sanayi işletmelerinin nitelikli insan kaynağını kaybetmemesi için sürmesi gerektiğini bildirdi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, 31 Mart'ta sona erecek kısa çalışma ödeneği desteğinin, sanayi işletmelerinin nitelikli insan kaynağını kaybetmemesi için sürmesi gerektiğini bildirdi.

Özdebir, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayata geçirilen kısa çalışma ödeneği desteğinin bu ay sona ereceğini hatırlattı.

Salgın sürecinde zor bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Özdebir, şunları kaydetti:

"Ülkemizin üretim gücünü kaybetmemesi için sanayi işletmelerimizin nitelikli insan kaynağını muhafaza edebilmesi lazım. Özellikle NACE koduna göre belirlenecek imalat sanayi sektörlerinde kısa çalışma ödeneği mutlaka devam etmeli. Böylece işten çıkarmalar da belli ölçüde yavaşlar. Sıkıntıya düşen firmalarımız da bu imkandan faydalanarak, yetişmiş elemanlarını çıkarmak zorunda kalmaz ve çalışanlarımız da işlerini kaybetmez."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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