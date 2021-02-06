ASO Başkanı Özdebir: "İkinci çeyrek sonundan itibaren enflasyonda düşüş bekliyorum"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Virüs, mutasyon, yaptırım gibi olağanüstü bir şey olmazsa ikinci çeyrek sonundan itibaren enflasyonda düşüş bekliyorum.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Virüs, mutasyon, yaptırım gibi olağanüstü bir şey olmazsa ikinci çeyrek sonundan itibaren enflasyonda düşüş bekliyorum." ifadesini kullandı.

Ekonomi Muhabirleri Derneğinden (EMD) yapılan yazılı açıklamaya göre, Özdebir, EMD Başkanı Turgay Türker ve Yönetim Kurulu üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye ekonomisinde yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özdebir, imalat sanayisinin ve ihracatın iyi gittiğini, konfeksiyon sektöründe ise ciroların düştüğünü belirtti.

"Rekabetçi kurun sadece ihracat için değil yurt içinde de rekabet edebilmek için gerekli olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullanan Özdebir, yılın ikinci yarısından itibaren Türkiye'nin faizler konusunda da normalleşeceğini tahmin ettiğini bildirdi.

Özdebir, imalat sanayisinde hala eleman açığı olduğuna işaret ederek, ASO Sürekli Eğitim Merkezinde eğitim alanlara aylık 2 bin 100 lira ödeme yapmalarına rağmen öğrenci bulmakta zorlandıklarını belirtti.

Gıda enflasyonu için lisanslı depoculuk ve Ürün İhtisas Borsası kurulduğuna dikkati çeken Özdebir, arz yönünde rekabet eksiği olduğunu ve piyasaya kurallar konulması gerektiğini ifade etti.

Özdebir, enflasyonda kalıcı düşüş beklediğini belirterek şunları kaydetti:

"Bazı ürünlerin sezonluk yükselmesi normal. Enflasyon rakamlarının geri geleceğini düşünüyorum. Virüs, mutasyon, yaptırım gibi olağanüstü bir şey olmazsa ikinci çeyrek sonundan itibaren enflasyonda düşüş bekliyorum. Şu anki gibi giderse Merkez Bankasının yüzde 9,4 hedefini bile aşağı çekeceğini tahmin edebiliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya