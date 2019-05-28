ASO Başkanı Özdebir, ekonomiyi değerlendirecek
Ankara Sanayi Odası (ASO) Mayıs ayı meclis toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
Ankara Sanayi Odası (ASO) Mayıs ayı meclis toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
Ankara Sanayi Odası'nda 29 Mayıs Çarşamba günü sabah saat 09.45'te, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda Özdebir'in genel bir ekonomi değerlendirmesi yapması bekleniyor. - ANKARA
Kaynak: İHA
Oğuz Haksever'in, Mikrofonunun Açık Kalması Sonucu Erdoğan İçin Sarf Ettiği Sözler Akıllara Diğer Canlı Yayın Kazalarını Getirdi!