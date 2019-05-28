ASO Başkanı Özdebir, ekonomiyi değerlendirecek

ASO Başkanı Özdebir, ekonomiyi değerlendirecek

Ankara Sanayi Odası (ASO) Mayıs ayı meclis toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

ASO Başkanı Özdebir, ekonomiyi değerlendirecek

Ankara Sanayi Odası (ASO) Mayıs ayı meclis toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Ankara Sanayi Odası'nda 29 Mayıs Çarşamba günü sabah saat 09.45'te, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda Özdebir'in genel bir ekonomi değerlendirmesi yapması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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