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Ankara Sanayi Odası, Nurettin Özdebir, Cumhurbaşkanı, ASO Başkanı, Ekonomi

ASO Başkanı Özdebir: "Ekonomik paket yerinde ve zamanında atılmış önemli bir adımdır"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Virüsün ülkemizde görülmesiyle birlikte alınan tedbirlerin yoğunlaşmasının ardından üretim sürecinde aksaklıklar da artmaya başlamıştır.

19.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:16
ASO Başkanı Özdebir:

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Virüsün ülkemizde görülmesiyle birlikte alınan tedbirlerin yoğunlaşmasının ardından üretim sürecinde aksaklıklar da artmaya başlamıştır. Önerilerimiz içinde yer alan finansman tarafındaki kararlar bu açıdan önemli ve doğru adımlar olmuştur" dedi.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 milyar TL'lik destek paketini yerinde ve zamanında atılmış önemli bir adım olarak değerlendirdi. Yeni tip korona virüs nedeniyle ekonomik faaliyetlerin durma noktasına geldiğini belirten Özdebir, "Ekonomide faaliyetlerin durma aşamasına geldiği bir dönemde dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de ekonomik aktivitelerin devamlılığı için uygulamaya konulan 'ekonomi istikrar kalkanı paketi' yerinde ve zamanında atılmış bir adımdır. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere paketin hazırlanmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Korona virüsünün etkileri nedeniyle alınması gereken önlemlere ilişkin hafta başında gündeme getirdiğimiz önerilerimizin büyük bir kısmının bu paket içerisinde yer almasından memnuniyet duyduk. Bu süreci başından beri iyi yöneten devletimiz, aldığı bu kararlarla gelecek dönemde ortaya çıkabilecek aksaklıkların önlenmesi açısından hızlı ve doğru adımlar atmıştır. Ekonominin daha çok talep tarafı kısmen de arz tarafı dikkate alınarak bir takım kararların uygulamaya konulması, yaşadığımız bu sağlık krizinin bertaraf edilmesinde önemli katkı sağlayacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta siyasi iradenin aldığı bu kararların aynı hızla ve etkin bir şekilde uygulanabilmesidir. Özellikle kısa çalışma ödeneği süreçlerinin hızlı bir şekilde işletilebilmesi, hem istihdamın korunması hem de firmalarımız açısından oldukça önemlidir" diye konuştu.

Açıklanan paketle ilgili ekonominin talep tarafının ön plana çıkarıldığını söyleyen Özdebir, "Ancak pakette ağırlıklı olarak ekonominin talep tarafı ön olana çıkartılmış olup, arz tarafında, yani reel sektör tarafında ilave adımlar atılması gerektiğini düşünüyoruz. Çin'deki üretimin düşmesi ile birlikte tedarik zincirindeki aksaklıklar reel sektörü daha önce etkilemeye başlamıştı. Virüsün ülkemizde görülmesiyle birlikte alınan tedbirlerin yoğunlaşmasının ardından üretim sürecinde aksaklıklar da artmaya başlamıştır. Önerilerimiz içinde yer alan finansman tarafındaki kararlar bu açıdan önemli ve doğru adımlar olmuştur. Ayrıca bazı sektörleri kapsayan SGK primi ve vergi ile ilgili kararların, imalat sanayiinin tümünü kapsayacak şekilde genişletilmesi ve ihracat işlemlerinde navlun ücret artışının kontrol edilmesi ya da sübvanse edilmesi üretimin devamlılığı açısından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle bu taleplerimizin de tekrar değerlendirilerek paketin içerisine dahil edilmesi, virüs krizi bittiğinde imalat sanayimizin gücünü koruyarak ayakta kalabilmesi açısından hayati önem taşımaktadır" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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