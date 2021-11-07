ASO Başkanı Özdebir'e Dünya Verimlilik Bilimi Akademisinden ödül

Dünya Verimlilik Bilimi Akademisi (World Academy of Productivity Science/WAPS), verimlilik konusundaki girişimleri ve çalışmaları nedeniyle Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir'e ödül verdi ve akademi üyeliğine seçti.

ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Özdebir, sanayi sektörlerinin verimliliğini artırmada üstlendiği rol ve hayata geçirdiği verimlilik artırma faaliyetleri nedeniyle ödül almaya hak kazandı.

Söz konusu ödül, verimlilik alanındaki küresel ölçekte en üst yapı olan Dünya Verimlilik Bilimleri Konfederasyonuna (WCPS) bağlı Dünya Verimlilik Bilimi Akademisi tarafından, bu alanda üstün başarı göstermiş iş insanları ve akademisyenlere veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdebir, böyle bir ödüle layık görülmekten dolayı onur duyduğunu belirterek, Türkiye'nin her alanda verimlilik sorunu olduğuna dikkati çekti.

Özdebir, sanayi alanındaki verimsizliği Ankara'da kurulan model fabrika ile net bir biçimde gördüklerine işaret ederek, "Dünya ile rekabet edebilmek için önce verimliliğimizi artırıp, ardından dijital dönüşümü gerçekleştirmek zorundayız. ASO olarak hem kentimiz hem ülkemiz sanayicilerinin bu dönüşümünü sağlamak için bütün gücümüzle çalışıyoruz ve bu dönüşümü sağlayıncaya kadar da çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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