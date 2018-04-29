Aso Başkanı Özdebir'den Öğrencilere Tavsiye Açıklaması

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, iş dünyasının öğrencilerde aradığı özelliğin sorun çözme ve liderlik olduğunu belirterek, öğrencilere "Sorun yaratan değil, çözüm üreten olun." tavsiyesinde bulundu.

ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Özdebir, Keçiören Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen "Girişimcilik ve Kariyer Günleri" programına konuk oldu.

Özdebir, yaptığı konuşmada, memur şehri olarak anılan Ankara'nın artık önemli bir sanayi şehri haline geldiğini belirtti. Özdebir, "Türkiye'nin ihracatının kilogram fiyatı 1,5 dolar, Ankara'nın ise 26 dolar. Türkiye'de üretilen yüksek teknolojili ürünlerin yüzde 20'si burada üretilmektedir. Gelecekte yüksek teknolojili ürünleri sizler üreteceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilerden kendilerini geliştirmelerini isteyen Özdebir, şunları kaydetti:

"Parça parça bilgileri derleyip, aradaki bağlantıları kurup, onları sorun çözümüne yöneltme becerisi, içinde bulunduğumuz rekabet ortamında büyük önem taşımaktadır. Sorun yaratan değil, çözüm üreten olun. Ayrıca inovasyonun öneminin her geçen gün arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Ancak inovasyon giderek daha fazla grup çalışması gerektiriyor. Burada sizde aranan diğer bir beceri de liderlik becerisi. Bir grupla çalışırken karşılaşılan sorunları çözmek için uygun zamanda ortaya çıkmak ve gruba liderlik etmek ve gerektiğinde kenarda durup bir başkasına liderlik fırsatı vermek sizde aranan becerilerden olacak."