ASO Başkanı Özdebir'den "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı Açıklaması
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ASO Başkanı Özdebir'den "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı Açıklaması

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Yaşadığımız coğrafyada devletimizin bekası ve milletimizin selameti için hep birlikte bir olacağız, diri olacağız, uyanık olacağız ve çok çalışacağız." ifadesini kullandı.

ASO Başkanı Özdebir'den
14.07.2020 09:25 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:28

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Yaşadığımız coğrafyada devletimizin bekası ve milletimizin selameti için hep birlikte bir olacağız, diri olacağız, uyanık olacağız ve çok çalışacağız." ifadesini kullandı.

Özdebir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Türk halkının 15 Temmuz 2016 gecesindeki kahramanlığının ilelebet hatırlanacağını vurguladı.

Kalkışmayı gerçekleştiren hainlerin hiçbir zaman unutulmayacağını belirten Özdebir, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz ASO olarak 15 Temmuz'da milletimizin, demokrasimizin ve seçilmişlerimizin yanında olduk. Bu hainlerin devletin içinden temizlenmesinin yanı sıra iş dünyasından da temizlenmesi için büyük çaba gösterdik. Bu çabalarımızı sürdürmeye de devam edeceğiz. Bu hain girişimi unutmadık, unutmayacağız. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yaşadığımız coğrafyada devletimizin bekası ve milletimizin selameti için hep birlikte bir olacağız, diri olacağız, uyanık olacağız ve çok çalışacağız. Tüm vatandaşlarımızın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyoruz."

Kaynak: AA

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