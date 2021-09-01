ASO Başkanı Özdebir: "Yüzde 21,7'lik ikinci çeyreklik büyümeye sanayimiz damga vurdu"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yüzde 21,7'lik ikinci çeyrek büyüme rakamının beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğine dikkat çekerek, "Büyümeye sanayimiz damga vurdu" ifadesini kullandı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yüzde 21,7'lik ikinci çeyrek büyüme rakamının beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğine dikkat çekerek, "Büyümeye sanayimiz damga vurdu" ifadesini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçları açıklandı. Bu kapsamda, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 21,7 artış gösterdi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, büyüme rakamlarını sanayi sektörü açısından değerlendirdiği yazılı bir açıklama yaptı. Özdebir, büyümenin önemli öncü göstergelerinden olan; sanayi üretiminin, perakende satış endeksinin ve kapasite kullanım oranındaki artışın Türkiye ekonomisinde ikinci çeyrekte de yüksek bir büyümenin olacağına işaret ettiğini ifade ederek, "Delta varyantının devam eden olumsuz etkilerine rağmen, ikinci çeyrekte yüksek bir büyüme rakamını görmemiz oldukça önemli" dedi.

ASO Başkanı Özdebir, 2020 yılında ortalama 1,6 büyüme sağlayan sanayi üretiminin, yılın ikinci çeyreğinde ortalama yüzde 40,5 ve imalat sanayisinde yüzde 43 ile son yıllardaki en yüksek büyüme kaydettiğini aktararak, "Sanayi sektörü, yaşanan bütün zorluklara ve pandeminin sarsıcı ekonomik etkilerine karşın ekonomimizin yüz akı olmuş ve büyümeye önemli katkı sağlamaya devam etmektedir. Diğer taraftan çeyrekten çeyreğe imalat sanayisinde yüzde 0,8'lik daralma önümüzdeki dönemde büyümeyi yavaşlatan bir sinyal olarak dikkat edilmesi gereken bir nokta olarak karşımızda durmaktadır" ifadelerine yer verdi.

ASO Başkanı Özdebir, açıklamasına şöyle devam etti:

"Gayrisafi sabit sermaye oluşumundaki büyüme, 2010-2013 döneminde ortalama yüzde 15.7 iken, 2014-2017 döneminde yüzde 6.2'e gerilemiş, 2018-2020 döneminde ise ortalama yüzde 2 negatif değişim kaydetmişti. Gayrisafi sabit sermaye oluşumundaki düşüş ve özellikle 2018 yılının ikinci yarısından sonra ardışık dönemler boyunca negatif gerçekleşen yatırımlar, büyüme hızındaki yavaşlamanın temel nedenlerinden biri idi."

"İmalat sanayisinin talep artışını karşılamak için yeni makine ve teçhizat yatırım talebindeki artış oldukça önemli"

Gayri safi sabit sermaye yatırımlarında 2020 yılının ikinci çeyreğinden sonra ciddi bir ivmelenmenin söz konusu olduğunu ifade eden Özdebir, "Özelikle makine ve teçhizat yatırımlarında çeyreklik bazda yüzde 35,2'yi bulan yüksek bir artış var. İmalat sanayisinin talep artışını karşılamak için yeni makine ve teçhizat yatırım talebindeki artış oldukça önemli. Son üç çeyrekte ardı ardına yüzde 30'un üzerinde gerçekleşen makine teçhizat yatımlarındaki reel bir büyüme, büyümenin kalitesini ortaya koyması açısından önemli bir kanıt olarak karşımızı çıkıyor" değerlendirmesini yaptı.

"Destek sistemin büyümenin sürdürülebilirliği açısından mutlaka etkinleştirilmesi gerekiyor"

Özdebir, 2020'nin ikinci çeyreğinden itibaren sanayi sektörünün büyümeye katkısını net bir şekilde görülebildiğini belirterek, "Ekonomide son dönemde sanayi ve ihracat odaklı bir büyüme performansı ortaya koyuyoruz. Bu sürecin devamı için uygun desteklerin sektörlere aktarılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de yüksek oranda dışa bağımlı olduğumuz ara ve sermaye malı üretimine ilişkin destek sistemin büyümenin sürdürülebilirliği açısından mutlaka etkinleştirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Sanayi sektörüne destek noktasında pozitif ayrımcılığın yapılması gerek"

Sanayi sektörünün büyümeye net katkısı dikkat alındığında, firmaların devam eden finansman ihtiyacı ve işletme sermayesinin zor döndüğü bir dönemde olunduğunu belirten Özdebir, destek noktasında diğer sektörlerden pozitif bir ayrımcılığın sanayi sektörüne mutlaka yapılması gerektiğini vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı