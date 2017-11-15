Aso Başkanı Özdebir: "Bütün Girişimler Hayallerle Başlar"

Küresel Girişimcilik Haftası çerçevesinde geleneksel olarak gerçekleştirilen Ankara Sanayi Odası (ASO) Girişimcilik Okulu Mezunları Buluşması, girişimci adaylarını bir araya getirdi. ASO'da düzenlenen toplantıda girişimcilere sağlanan çeşitli hibe ve destekler, karşılaşılan sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri ile girişimcilik başarı hikayeleri konuşuldu.



ASO Başkanı Nurettin Özdebir, toplantının açılışında yaptığı konuşmada girişimcilere çeşitli tavsiyelerde bulundu. Özdebir, kısa bir süre önce Türkiye'ye ziyarette bulunan Elon Musk'ı örnek göstererek, "En büyük yolculuklar atılan küçük adımlarla başlar. Ama girişimcilikte atılan adımın sürdürülebilir olması hepsinden daha da önemlidir. Bugün dünyanın dikkatleri en çok üzerine çeken girişimcisi Elon Musk, daha 15 yaşındayken yaptığı oyun programını satarak ilk parasını kazanmıştır. Ama bunun altında çok ciddi bir emek vardır. Elon Musk, 3. sınıftayken kendi okulunun kütüphanesinde yer alan bütün kitapları okuduğu gibi diğer okulların kütüphanelerindeki kitapları da okurmuş. 3. sınıftayken kütüphane sorumlusuna kütüphaneye biraz daha kitap alınması konusunda baskı yapmış. Baskılar sonucunda Ana Britannica'yı aldırmış ve okumuş. O zaman girişimci olmanın da hayallerini kurmaya başlamış. Hayal kurmak son derece önemlidir. Bütün girişimler hayallerle başlar. Benim yaşımdakiler çok iyi bilirler ki Ay'a gitmek hayaldi. O dönem hayal edilen şeylerinin hepsi bugün gerçekleşmiş durumda. Onun için hayal kurmak son derece önemli. Ama bunun yanında mutlaka emek vermek, o konuda araştırma yapmak, bilgi sahibi olmak lazım. Hedefleri bunlara göre ortaya koymak ve sonra hedeflere doğru hareket etmek lazım" dedi.



Türkiye'nin en önemli sorunlarından ikisinin cari açık ve işsizlik olduğunu dile getiren Özdebir, "Aslında bu sorunların çözümü sizlerden geçiyor. Çünkü girişimcilerimiz girişimlerde bulunarak yeni iş imkanları sağlayabilirler. Yanınızda başkalarını çalıştırarak başkalarının evlerine ekmek götürmelerini, ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlayacaksınız. Bu anlamda girişimcilerimiz bizim için çok kıymetliler. Bazılarınız imalat sanayinde çalışıp yeni bir takım ürünler çıkaracaklar. Belki içinizden de yeni Elon Musklar çıkacak. Bizim insanımızın kıvrak zekası dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. Bu özelliğimizi yeni işler, yeni fikirler çıkarabilmek için kullanmamız lazım" dedi.



Küçük ve orta ölçekli işletmelere ortaklık ve büyük işletmeler kurma konusunda tavsiyelerde bulunan Özdebir, "Çok karlı olan, karlarını katlayarak artıran firmalarımız var. Ama küçük işletmelerimizde karlılık oranları maalesef düşük. Bunun en büyük sebepleri verimsizlik, bilgi eksikliği, organizasyon sorunu, finansal sıkıntılardan dolayı düşündüklerini hayata geçirememek. O yüzden güçlerimizi birleştirip, küçük işletmeleri bir araya getirip bir an evvel ölçek ekonomisine erişmeye çalışmalıyız" diye konuştu.



Açılış konuşmasından sonra KGF Kızılay Şube Müdürü Bilsay Onur Cengiz ile KOSGEB Siteler Müdürü Dr. Mehmet Görkem Gürbüz, "Girişimcilerin Desteklenmesi Kapsamında KGF'nin Kefalet Uygulamaları ve Girişimcilere Sağlanan Destekler" hakkında birer sunum gerçekleştirdiler. Toplantıda ASO Meclis Üyesi ve EBerk Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru, kendi girişimcilik hikayesini de katılımcılarla paylaştı. - ANKARA