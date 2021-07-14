ASO Başkanı Özdebir'den "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı Açıklaması

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türk milletinin 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren hainleri hiçbir zaman unutmayacağını belirterek, "Bu millet hainlere daima dersini verecektir.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türk milletinin 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren hainleri hiçbir zaman unutmayacağını belirterek, "Bu millet hainlere daima dersini verecektir." ifadesini kullandı.

Özdebir, 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, içeriden ve dışarıdan bazı hainlerce 15 Temmuz 2016'da ülkenin meşru hükümetini yıkmaya yönelik gerçekleştirilen girişimi etkisiz hale getiren Türk halkının kahramanlığının unutulmayacağını ve ilelebet hatırlanacağını vurguladı.

Türk halkının, millet iradesinden başka hiçbir iradeyi kabul etmediğini ve etmeyeceğini göstererek, bütün dünyaya örnek olduğuna işaret eden Özdebir, "Türk milleti demokrasi tarihine kara leke olarak geçecek bu girişimi gerçekleştiren hainleri hiçbir zaman unutmayacaktır. Bu millet hainlere daima dersini verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

ASO olarak 15 Temmuz'da milletin, demokrasinin ve seçilmişlerin yanında olduklarını vurgulayan Özdebir, hainlerin devletin içinden temizlenmesinin yanı sıra iş dünyasından da temizlenmesi için büyük çaba gösterdiklerini bildirdi.

Çabalarını sürdürmeye devam edeceklerini ve hain girişimi unutmayacaklarını belirten Özdebir, şunları kaydetti:

"Ulu Önder Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'sinde söylediği şu sözleri hiç aklımızdan çıkarmayalım, 'Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve Cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin!'"

15 Temmuz şehitlerini rahmetle andıklarını ve gazilere şükranlarını sunduklarını belirten Özdebir, "Yaşadığımız coğrafyada devletimizin bekası ve milletimizin selameti için hep birlikte bir olacağız, diri olacağız, uyanık olacağız ve çok çalışacağız. Tüm vatandaşlarımızın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal