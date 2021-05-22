ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Sanayi ve Verimlilik Günleri" etkinliğinde konuştu Açıklaması

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Endüstri 4.0 ile üretimin çoğalması buna karşılık dünyanın da belli bir doygunluğa ulaşması sebebiyle rekabet çok daha çetin olacak.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Endüstri 4.0 ile üretimin çoğalması buna karşılık dünyanın da belli bir doygunluğa ulaşması sebebiyle rekabet çok daha çetin olacak. Buna hepimiz hazır olmalıyız." dedi.

Özdebir, Gazi Üniversitesi tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen Sanayi ve Verimlilik Günleri etkinliğinde yaptığı konuşmada, ülkelerin gelişmesinde verimliliğin çok kıymetli bir faktör olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin verimliliği her alana taşıması gerektiğine işaret eden Özdebir, bu anlamda en çok odaklanılması gereken kesimin KOBİ'ler olduğunu vurguladı.

Özdebir, makinelere kazandırılan fonksiyonlarla el becerisinin değerinin azaldığını, zihin becerisinin değerinin arttığını belirterek, "Endüstri 4.0 ile üretimin çoğalması buna karşılık dünyanın da belli bir doygunluğa ulaşması sebebiyle rekabet çok daha çetin olacak. Buna hepimiz hazır olmalıyız. Genç kardeşlerime kendilerini yeni teknolojiler, üretim teknikleri, yalın üretim ve Endüstri 4.0 gibi konularda donanımlı hale getirmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Özellikle mühendis adaylarının sanayi uygulamalarını birebir yaşayarak öğrenmesinin önemine değinen Özdebir, "Mühendislik adaylarına, öğrencilere, diplomayı almadan buldukları her fırsatta üretimin içerisine dahil olmalarını tavsiye ediyorum. Böylelikle kariyerlerinde daha istikrarlı ve başarılı olurlar." değerlendirmesinde bulundu.

Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır da üniversite sanayi iş birliklerini önümüzdeki dönemde artırmak istediklerini, yerli ve milli teknolojinin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bayındır, üniversitenin tüm imkanlarıyla sanayi kuruluşlarına destek olmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır