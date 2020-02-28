ASO Başkanı Nurettin Özdebir'den büyüme değerlendirmesi Açıklaması

28.02.2020 13:44 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:44

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, sanayi sektöründe geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde edilen yüzde 5,9'luk büyümeyi önemli bulduğunu belirterek, "Özellikle makine ve teçhizatta 6 çeyrek sonra gelen yüzde 11,7 seviyesindeki artış önümüzdeki dönem büyümesini kuvvetlendirecektir." ifadesini kullandı.

Özdebir, yazılı açıklamasında, İdlib'de şehit olan askerler için başsağlığı dileklerinde bulundu. Nurettin Özdebir, şunları kaydetti:

"ASO olarak öncelikle kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Tüm milletimizin başı sağolsun. Böyle günlerde ekonomiyi konuşuyor olmak biraz can sıkıcı olsa da bu hain saldırılar niye güçlü bir ekonomi ve ülke olmamız gerektiğini bize bir kez daha hatırlatıyor."

Geçen yılın son çeyreğiyle 2019'a ilişkin gayrisafi yurtiçi hasıla verilerini de değerlendiren Özdebir, 2019 yılı dördüncü çeyreğindeki yüzde 5,9'luk büyüme rakamının önemine işaret etti.

"2019'u pozitif büyümeyle kapatmak önemli"

Özdebir, geçen yılı pozitif büyümeyle kapatmanın önemli olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sanayi sektöründe geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde edilen yüzde 5,9'luk büyüme önemli. Özellikle makine ve teçhizatta 6 çeyrek sonra gelen yüzde 11,7 seviyesindeki artış önümüzdeki dönem büyümesini kuvvetlendirecektir. Sanayi üretiminde ekonomimiz halen istenilen seviyeden uzak olup, gayri safi sabit yatırımlardaki daralmanın önceki çeyreklere göre azalması oldukça önemli bir gelişme. Yatırımlarda yüzde 0,6 daralma var ancak yatırımlardaki pozitif gelişmeyi yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde görebiliriz."

Büyümenin en önemli dinamiğinin yatırım kalemlerinin artması olduğuna dikkati çeken Özdebir, şu ifadeleri kullandı:

"Yatırım seviyesindeki artış, gelecek dönemde potansiyel büyümemizi artırabilecek en önemli kalem iken, gerçekleşen büyümenin tüketim ve kamu harcamaları desteğiyle ortaya çıktığı görülüyor. Net dış talep katkısı büyümeyi aşağıya çekerken, iç talepteki artış büyümeyi yukarıya doğru çekmektedir. İhracatın olumlu katkısı az da olsa devam ederken, ithalattaki artış büyümeyi aşağıya çekmektedir. Üretim yapısının değişerek, rekabette üstün olduğumuz alanlarda üretime dönülmesi gerekiyor."

Özdebir, küresel ekonomide belirsizliklerin artmasının öngörülen toparlanmayı kırılgan hale getirdiğini vurgulayarak, "Orta vadeli büyümenin hızının devamı ve kapsayıcılığını artırmak, hem maliye hem de yapısal politikalar gerektirir. Özellikle kaliteli eğitim, Ar-Ge ve dijitalleşmeye yatırım yapmak gelecek dönemde büyüme açısından büyük önem arz edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA