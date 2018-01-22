Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'de 2002 yılında 33,7 milyar dolar olan imalat sanayisi ihracatının geçen yıl 4 kattan fazla artarak 147,2 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Önümüzdeki dönem, 2023 hedeflerimize doğru hızla yürüdüğümüz bir dönem olacak." dedi.

Tüfenkci, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Ankara Sanayi Odası (ASO) 54. Yıl Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına başarı diledi.

İş hacimleri, yatırımları ve Ar-Ge çalışmalarıyla Ankara'ya, bölgeye ve ülke ekonomisine güç katan iş adamlarını ve iş kadınlarını tebrik eden Tüfenkci, "Bu ödül töreninin Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Külliye'de yapılıyor olması, iş dünyamıza verilen desteğin en üst düzeyde olduğunun göstergesidir." diye konuştu.

Tüfenkci, Türkiye'nin ve Ankara'nın iktisadi hayattaki başarısının öncelikle iş adamlarının başarısı olduğuna işaret ederek, Ankara'nın özellikle son dönemde memur, ticaret, tarım kenti kimliğinden sıyrılarak, bir sanayi kenti kimliğine de bürünmeye başladığını söyledi.

Ankara'nın, yeni açılan organize sanayi bölgeleri, fabrikaları ve işletmeleriyle değer, hizmet ve istihdam ürettiğini vurgulayan Tüfenkci, Türkiye'nin son 15 yılda ihracatta ciddi bir yükseliş ve hız yakaladığını ifade etti.

Bakan Tüfenkci, Türkiye'de 2002'de 33,7 milyar dolar olan imalat sanayisi ihracatının 2017'de 4 kattan fazla artarak 147,2 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde sanayinin ve sanayi ihracatının gelişmesine yönelik stratejilere önem ve öncelik verdiklerini belirten Tüfenkci, "Sanayide, Türkiye'nin önemli bir üretim üssü haline gelmesini destekliyoruz. İnşallah 2019'u başarıyla geçtiğimizde, önümüzdeki dönem 2023 hedeflerimize doğru hızla yürüdüğümüz bir dönem olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin otomobilini yapacak 5 babayiğit çıkardık"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da iş dünyasından yetişmiş bir cumhurbaşkanının kendileri için büyük bir şans olduğuna işaret ederek, sadece 2017'de 3 büyük projenin hayata geçirildiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başlatılan istihdam seferberliğiyle istihdamı 1,5 milyon kişi artırdıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, hükümetle birlikte hayata geçirdikleri projelerin KOBİ'lere "can suyu" olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, bankalarla kredi faizleri konusunda yıllık yüzde 9,90'da anlaştıklarını ve bugüne kadar ticari kredilere uygulanmış en düşük faizi hayata geçirdiklerini ifade ederek, hükümetin, KOSGEB aracılığıyla 3 yıl vadeli ve faizsiz olarak, 50 bin lira işletme kredisi imkanı sağladığını, söz konusu projelerden Türkiye çapında 653 bin firmanın istifade ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla TOBB'un içinden Türkiye'nin otomobilini yapacak 5 babayiğit çıkardıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Tarihimizde bir ilki başaracak olmanın heyecanı içindeyiz. İnşallah 2019'da ilk prototip ortaya çıkacak, 2021'de de ticari satışlar başlayacak. Bunu sadece bir araba yapma projesi olarak görmüyoruz. Türkiye'nin otomobili projesi, aynı zamanda ülkemiz sanayisinin teknolojik dönüşümünü de sağlayacak, Türkiye ekonomisi ve Türk özel sektörünün, dünyada bir marka haline gelmesine büyük katkı verecek. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlanan reform ve istikrar adımlarıyla Türkiye'nin adeta çehresi değişti. Kendimize güveniyor, her büyük projeye rahatlıkla başlıyoruz. Ülkemiz ve özel sektörümüz için işte bu vizyonun mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızdır."

Hisarcıklıoğlu, milletin huzuru ve ülkenin güvenliği için Afrin'de mücadele eden askerlerin zaferle dönmeleri dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından, ASO'nun 54. kuruluş yıl dönümü olması nedeniyle 54 ödül, sahiplerine takdim edildi.