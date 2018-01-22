Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'nin belirlenen ekonomik hedeflere ulaşması için orta teknoloji tuzağından sıyrılarak yüksek teknolojiye sıçraması gerektiğini belirterek, "Türkiye'de bu sıçramaya öncülük edebilecek en önemli ilimiz Ankara'dır. Ankara'nın ileri teknoloji üssü olarak ilan edilmesi ve kamusal politikaların buna göre hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Özdebir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "ASO 54. Yıl Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı'nın önemine değindi.

"Ülkemizin, Suriye'nin bütünlüğünü tehdit eden ve oradaki masum insanlara zulmeden terör örgütleri PKK, DEAŞ ve diğer şer odaklarını ansızın vurduk, inşallah kökünü kazıyacağız. Allah'ın hıfzı emanı orada görev yapan askerlerimizin üzerine olsun." diyen Özdebir, Bitlis'in Hizan ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan askerlere de Allah'tan rahmet, gazilere şifalar diledi.

FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrasında Türkiye ekonomisinin geçen yılın 3. çeyreğinde yüzde 11,1'lik büyüme performansı yakaladığını, imalat sanayisinin yüzde 15'e yakın büyüdüğünü anımsatan Özdebir, bu başarının sırrının yenilikçi bir ekonomi yönetimi olduğunu söyledi.

Özdebir, dünyada her şeyin değiştiğini, kuralların yeni baştan yazıldığını vurgulayarak, değişimin bu kadar hızlı olduğu bir ortamda oda başkanlarının da günceli ve gündemi yakalamaları ve yenilikçi olmaları gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin tüm paradigmaları kıran bir Cumhurbaşkanına sahip olduğunu ifade eden Özdebir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemleri ve uygulamalarıyla yenilikçi bir bakış açısını hayata geçirdiğini ve toplumu olaylara hazırladığını belirtti.

Özdebir, bunun bir örneğinin, kemer sıkmak yerine ekonomiyi büyütmek için Kredi Garanti Fonu'nun devreye sokulması ve piyasanın canlandırılması olduğunu, Erdoğan'ın istihdam seferberliği ve faiz konusundaki görüşlerini de desteklediklerini bildirdi.

"Ankara ileri teknoloji üssü olarak ilan edilmeli"

Özdebir, Türkiye ekonomisinin büyümesinin sürdürülebilir olması açısından ileri teknolojinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin belirlenen ekonomik hedeflere ulaşması ve hatta bekası için öncelikle şu anda içinde bulunduğu orta teknoloji tuzağından sıyrılarak yüksek teknolojiye sıçraması gerekmektedir. Türkiye'de bu sıçramaya öncülük edebilecek en önemli ilimiz Ankara'dır. İstanbul'un finans ve hizmet üssü olma yolunda yürüdüğü bir dönemde Ankara'nın ileri teknoloji üssü olarak ilan edilmesi ve kamusal politikaların buna göre hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bugün Ankara, ileri teknolojili patent-faydalı model başvurularının yüzde 14'ünü gerçekleştirmiştir. Ar-Ge yapan üreticilerin yüzde 15'i, yüksek teknoloji üretiminin yüzde 20'si, Ar-Ge mühendislerinin yüzde 28'i Ankara'dadır. İleri teknoloji yatırımlarının yüzde 30'una Ankara ev sahipliği yapmaktadır. Ankara'nın bu potansiyelinin kullanılması, harekete geçirilmesi gerekmektedir. Bu yüzden Ankara'nın ileri teknoloji üssü olarak ilan edilmesi yalnızca Ankara için değil tüm Türkiye açısından önemlidir."

Teknolojinin yurt sathına yayılmasını sağlayacak en önemli aracın imalat sanayisi olduğunu vurgulayan Özdebir, bu yıl ödüle layık görülen firmalar arasında patent alan şirketlerin de bulunduğunu söyledi.

Özdebir, Türkiye'nin patent sayısının artırılması gerektiğini belirterek, "Burada hem firmalarımıza hem kamuya hem de üniversitelerimize düşen çok büyük görevler var. Bunu artırmak için hep birlikte çalışmalıyız." diye konuştu.