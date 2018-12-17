Aso 3. Nefes Kredisinde Hacmi 65 Milyon Liraya Çıkardı

Ankara Sanayi Odası Eylül ayının sonunda kullandırmaya başladığı 3. Nefes kredisinde oluşan talep nedeniyle kredi hacmini iki kez artırarak üyelerine destek olmaya devam ediyor.

ASO Eylül ayı sonunda kullandırmaya başladığı 38,5 milyon liralık 3. Nefes Kredisi miktarını oluşan talep nedeniyle, TOBB'un da katkısıyla önce 55 milyon liraya, ardından da kendi imkanlarını zorlayarak 65 milyon liraya çıkardı. ASO, kredi hacmi dolana kadar başvuru almaya devam edecek. Kredi faizlerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Kredi Garanti Fonu teminat desteği ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası kanalıyla kullandırılacak olan kredilerde ASO üyesi KOBİ'ler öncelikle Oda'ya müracaat ederek faaliyet belgesi alacaklar. Bu belgeyle ilgili bankalardan birisine müracaat edecek olan şirketin başvurusu banka tarafından değerlendirilecek ve olumlu sonuçlanması halinde aylık 1,85 (yıllık 22,2) faiz oranı ile 18 ay eşit taksitli krediden yararlanabilecek. Kredi asgari limiti 50.000 TL, azami limiti ise 200.000 TL' olan nefes kredisinde, ilk 6 ay anapara ödemesiz (ilk 6 ay sadece faiz ödenecek), sonraki 12 ay eşit taksitli olmak üzere toplamda 18 ay vadeli olarak krediler geri ödenecek.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, ASO olarak 3. kez kullandırmaya başladıkları nefes kredisinde üyelerden gelen talep nedeniyle kredi hacmini artırdıklarını ifade etti. TOBB çatısı altındaki oda ve borsaların bu projeyle önemli bir güç birliği gerçekleştirdiklerini vurgulayan Özdebir,"KOBİ'lerin en büyük sorunlarından birisi finansmana erişim. Ekonominin daraldığı bu dönemde, elimizi taşın altına koyarak üyelerimize nefes aldıracak, uygun faizlerle finansmana erişimini sağlayacak bir adım attık. TOBB'un da ilave katkılarıyla kredi hacmini artırarak talep eden tüm üyelerimizin bu kaynağa ulaşmasını hedefledik. Umarım bu girişimimiz üyelerimizin sıkıntılarının aşılmasında bir katkı sağlar" dedi. - ANKARA