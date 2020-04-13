ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Akdaş'tan "genel durum" açıklaması Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş, 13 Nisan itibarıyla bölgede toplam 8-10 işletmenin salgın nedeniyle üretimini durdurduğunu ya da ara verdiğine belirterek, "Birçok işletmemiz ise sipariş azlığı, çalışanların ücretli izne yollanması, vardiya azaltılması...

Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş, 13 Nisan itibarıyla bölgede toplam 8-10 işletmenin salgın nedeniyle üretimini durdurduğunu ya da ara verdiğine belirterek, "Birçok işletmemiz ise sipariş azlığı, çalışanların ücretli izne yollanması, vardiya azaltılması gibi nedenlerle üretimlerini düşürmeyi uygun görmüşlerdir" dedi.

ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş, ASO 1. OSB'de yer alan firmaların korona virüs salgını sonrası genel durumuyla ilgili bilgi verdi. ASO 1. OSB'de 331 firmanın üretim yaptığını ve Türkiye'nin önemli bir üretim merkezi olduğunu belirten Akdaş, "Covid-19 salgını, birçok sektörü durma noktasına getirdiği gibi ülkemizde imalat sanayiinde üretim yapan firmalarımızı da derinden etkilemiştir. 13 Nisan 2020 günü itibarıyla bölgemiz fabrikalarında toplam 8-10 işletme salgın nedeniyle üretimini durdurmuş ya da ara vermiş, birçok işletmemiz ise sipariş azlığı, çalışanların ücretli izne yollanması, vardiya azaltılması gibi nedenlerle üretimlerini düşürmeyi uygun görmüşlerdir" dedi.

Akdaş, ASO 1. OSB'deki elektrik ve doğalgaz tüketim oranlarıyla ilgili de şunları kaydetti:

"Bölgemizden elektrik enerjisini temin eden firmalarının son 6 aylık elektrik tüketimleri incelendiğinde 2020 Mart ayının ilk 3 haftası toplam elektrik tüketiminin değişmediği, firmaların üretime ara vermeksizin devam ettikleri gözlenmiştir. Ancak haftalık toplam elektrik tüketiminde 22-28 Mart tarihleri arasında yüzde 11,28'lik bir düşüş, 29-4 Mart tarihleri arasında bu düşüşün yüzde 20'lere çıktığı, 5-11 Mart tarihleri arasında da yaklaşık yüzde 20 oranın sabit kaldığı görülmüştür. Elektrik tüketimlerimizde yaşanan bu düşüş salgının üretime olan etkisi nedeniyle firmaların aldığı tedbirlerden kaynaklanmaktadır. Doğalgaz sarflarını incelediğimizde ise aynı tarihler arasında yüzde 12'lik bir düşüş gözlenmektedir. Bu da kapanan firmaların doğal gazı üretim hatlarında değil ısıtma amaçlı kullandıklarının göstergesidir."

"Yurt içi pazardaki daralmanın yanı sıra yurt dışı pazarlardan gelen siparişlerde de azalma var"

Akdaş, "Korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla kamu otoriteleri tarafından alınan Covid-19 önlemleri kapsamında seyahat kısıtlaması, hizmet sektöründe üretim yapan bazı işletmelerin kapatılması, uçuşların yasaklanması ve tüm dünyada fuarların kapatılması gibi alınan önlemlerden üretim yapan şirketlerimiz zarar görmektedir. Ayrıca sanayimize hammadde tedarik ettiğimiz Çin'den ithalat yapılamadığı için hammadde tedariki başka ve daha pahalı kaynaklardan temin edilme yoluna gidilmektedir. Yurt içi pazardaki daralmanın yanı sıra yurt dışı pazarlardan gelen siparişlerde azalma olduğu da açık bir şekilde görülmektedir" ifadelerini kullandı.

"Hep birlikte hareket edersek bu süreci atlatmış oluruz"

Akdaş, "Korona virüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında gerek kamu ve gerekse özel bankalar tarafından ardı ardına destek paketleri açıklamaktadır. Bu süreci en az kayıpla atlatabilmek için istihdamı koruma adına üreticimize nefes aldırmak durumundayız. Devletimizden bu kapsamda ve finansal yönde daha etkili adımlar atmasını bekliyoruz. Ülkemiz ve dünya için son derece zorlu olan bu süreçte devletimizin, halkımızın ve iş dünyamızın üzerine önemli görevler düşüyor. Hep birlikte hareket edersek bu süreci atlatmış oluruz" şeklinde konuştu.

"Görevimizin başındayız ve üyelerimizin yanındayız"

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu olarak toplantılarını telekonferans üzerinden gerçekleştirdiklerini belirten Aktaş, "ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu olarak haftalık yönetim kurulu toplantımızı salgın nedeniyle telekonferans üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bölge sanayicilerimizi de toplantılarımıza davet ederek sorunlarını dinliyor, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Salgın ile mücadele kapsamında sanayicimiz ve çalışanlarımız için daha fazla neler yapabileceğimiz konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bu zor dömin kesintisiz sürmesi ve istihdamı korumak adına bölge yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım ve bölge çalışanlarımızla her zaman görevimizin başındayız ve üyelerimizin yanındayız" dedi.

"Moralimizi bozmadan üretime devam edeceğiz"

Üreticilerin morallerini yüksek tutması gerektiğini de belirten Akdaş, "Bu gibi süreçlerde üreticilerimiz morallerinin yüksek tutmalı ve hayallerinden vazgeçmemeleri çok nemlidir. Kendimizin, ailemizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak için evde olduğumuz bu süreci uzmanların söylediklerine uyarak hep birlikte atlatacağız. Moralimizi bozmadan üretime devam edeceğiz. Korona virüs salgınının tüm dünyada sona ermesi ve hayat normale döndüğünde ülke olarak bu durumu fırsata çevirme şansımız olma ihtimali vardır. Virüs salgınını en az hasarla atlatabilme ümidiyle ebediyete intikal eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA