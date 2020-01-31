ASO 1. OSB sanayicilere daha geniş alanda hizmet verecek

31.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:58

Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Niyazi Akdaş, bu yılki ana gündemlerinden birinin genişleme alanı çalışmaları olduğunu belirterek, "Gelişme sahası bitirilip, sanayicilerimiz fabrika inşaatlarını tamamladığında mevcut OSB'miz iki katına çıkacak." ifadesini kullandı.

Akdaş, yazılı açıklamasında, ASO 1. OSB olarak teknoloji üreten bir bölge yaratma çabası içinde olduklarını bildirdi.

Bu üretimler için gerekli fiziki altyapıyı ve mekanları da oluşturmak adına bölge yönetimi olarak çalışmalar yaptıklarını anlatan Akdaş, hedeflerinin bu ürünleri üreten işletmelerin sayısını artırmak olduğunu vurguladı.

Akdaş, Türkiye'nin 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması için teknoloji ağırlıklı ürünlere yönelmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Teknoloji üretmek için teknoloji ağırlıklı sanayiye, içinde teknoparkların olduğu modern OSB'lere ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

"Yatırımlara devam" vurgusu

Model fabrika ve teknopark ile kalifiye eleman yetiştirilmesi için yapılan tüm eğitim hizmetlerinin bu amaçlarla uygulamaya konulan projeler olduğuna işaret eden Akdaş, bölge yönetimi olarak, ulusal rekabet gücünü artırmak, Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlamak ve işsizlikle mücadele etmek için OSB'lerde mesleki eğitim veren okulların yaygınlaştırılmasına ve örnek eğitim yatırımlarına devam edeceklerini kaydetti.

Akdaş, ASO 1. OSB'nin bu yıl da Ankara'nın lokomotifi olmaya ve istihdam yaratmaya devam edeceğinin altını çizerek, "2020 yılında ASO 1. OSB'nin ana gündem maddesini genişleme alanı çalışmaları oluşturacak." ifadesini kullandı.

Bölgenin halen bin hektarlık alan üzerinde faaliyet gösterdiği bilgisini veren Akdaş, burasını bin hektar daha büyüterek yatırımcıların hizmetine sunacaklarını bildirdi.

Akdaş, bölge genişleme alanı sınırlarının kesinleştirildiğini belirterek, "Gelişme sahası bitirilip, sanayicilerimiz fabrika inşaatlarını tamamladığında mevcut OSB'miz tam iki katına çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA