ASO 1. OSB'nin 5. Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı
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ASO 1. OSB'nin 5. Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı

Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi
ASO 1. OSB'nin 5. Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesinin (ASO 1. OSB) 5. Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesinin (ASO 1. OSB) 5. Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi.

ASO 1. OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, OSB'nin Konferans Salonu'ndaki toplantıya ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş, Başkan Vekilleri Namık Kodaman ile Mustafa Bozkurt, Sayman Üye Serdar Tütek, Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Ata, Bölge Müdürü Cüneyt Çalık, Genel Kurul üyeleri ve bölgede yatırımları bulunan sanayiciler katıldı.

Akdaş, toplantının açılışındaki konuşmasında, 2020'de yaptıklarını ve yeni dönemde neler yapacaklarını anlattı.

Birlik ve beraberlik içinde bölgeyi çok daha iyi yerlere getireceklerini belirten Akdaş, şunları kaydetti:

"Geçmişe baktığımızda bugün bölgemiz birçok alanda gerçekleştirdiği önemli projelerle Türkiye'nin model organize sanayi bölgesi konumundadır. Ayrıca ASO 1. OSB, örnek teşkil eden bir bölge olmuştur. Yönetim Kurulu olarak tek hedefimiz, bölgemizi çok daha iyi yerlere gelmesi ve tüm sanayicilerimizin işlerinin daha da sürekli hale gelmesini sağlamaktır."

ASO 1. OSB Sayman Üyesi Serdar Tütek, Denetim Kurulu Üyesi Volkan Arslan ve Bölge Müdürü Cüneyt Çalık tarafından 2020 Yılı Denetim Raporu ile 2021 Yılı Çalışma Programı ve Tahmini Bütçe hakkında bilgiler verildi.

Genel Kurul'da 2020 yılı yönetim, denetim ve faaliyet raporları ibra edilirken, 2021 yılı tahmini bütçesi de kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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