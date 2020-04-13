ASO 1. OSB'den "Üretime devam" mesajı
Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş, koronavirüs sürecinde moralleri bozmadan üretime devam edeceklerini belirterek, "İstihdamı korumak adına üreticilere nefes aldırılmalı" ifadesini kullandı.
13.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:57
Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş, koronavirüs sürecinde moralleri bozmadan üretime devam edeceklerini belirterek, "İstihdamı korumak adına üreticilere nefes aldırılmalı" ifadesini kullandı.
Kaynak: Dunya.com