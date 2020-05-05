Asnur Mobilya’dan tedarikçilerine kriz desteği
05.05.2020 15:59 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:59
Asnur Mobilya, zor günler yaşayan mobilya sektöründe birlikte çalıştığı tedarikçi ve üreticilerin elini güçlendirmek, süreci en az hasarla atlatmalarını sağlamak için ödeme kolaylığı içeren 4 maddelik mektup gönderdi.
Asnur Mobilya, zor günler yaşayan mobilya sektöründe birlikte çalıştığı tedarikçi ve üreticilerin elini güçlendirmek, süreci en az hasarla atlatmalarını sağlamak için ödeme kolaylığı içeren 4 maddelik mektup gönderdi.
Kaynak: Dunya.com