ASMEK ve AKBEM'in ismi değişiyor

07.11.2019 17:37 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:42

Konyaaltı İlçesi'nde muhtarlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ASMEK ve AKBEM'in isimlerinin değişeceğini açıklayarak, "ASMEK, Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM), AKBEM ise Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) olarak hizmetlerine devam edecek" dedi.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sorunları yerinde tespit etmek amacıyla Alanya ile başladığı ilçe buluşmalarının son durağı, "ilk göz ağrım" dediği Konyaaltı İlçesi oldu. Başkan Böcek, ilk olarak Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'i makamında ziyaret ederek, başarılar diledi. Başkan Muhittin Böcek, "Doğup büyüdüğüm, yollarında yürüdüğüm, bahçesinde portakal topladığım Konyaaltı'na 20 yıl hizmet etme onurunu yaşadım. Şimdi de siz emin adımlarla hizmete devam ediyorsunuz. Hep birlikte güzel Konyaaltı'mıza ne yapılması gerekiyorsa el birliği ile yapacağız. Ben sen yok biz varız biz birlikte yaparız" diye konuştu.



"Toplantılar oldukça başarılı"



Başkan Böcek'in muhtar, STK ve vatandaşlarla bir araya geldiği ilçe buluşmalarının son derece önemli ve başarılı olduğunu ifade eden Semih Esen de, "İnanıyorum ki bu katılımcı çalışma yöntemi devam edecektir. Bu ziyaretlerde çok önemli notlar aldığınızı, yıllarca çözülmeyen sorunların birkaç gün içerisinde çözüldüğünü gördük" dedi.



Böcek, daha sonra Konyaaltı Belediyesi Konferans Salonu'nda muhtarlar ve STK temsilcileri ile bir araya geldi. Mikrofonu muhtarlara uzatan Başkan Böcek, sorun, talep ve önerilerini dinledi. İmarla ilgili sorunların dile getirilmesi üzerine Başkan Muhittin Böcek, planlı, kurallı, kimlikli bir kent hedefiyle Konyaaltı ve diğer tüm ilçelerde, plansız kalan, imar eksiği bulanan mahalleleri planlayacaklarını belirterek, "Yapılabilecek ne varsa mevzuatlara uygun şekilde yapacağım. Şeffaf bir şekilde, vatandaşlarımızla, muhtarlarımızla, ilçe belediyelerimizle birlikte hazırlayacağız Gizli kapaklı hiçbir şey olmayacak" ifadelerini kullandı.



ATASEM ve ATABEM



Toplantıda ASMEK'lere Halk Eğitim Merkezlerinden eğitmen verilmemesi konusunun gündeme gelmesi üzerine Böcek, "Bakan Beyle bu konuyu üç kez görüştüm. Vali Bey de ondan haber bekliyor. Bu kurslarımızı devam ettireceğiz. İlk kez buradan duyuruyorum. ASMEK ve AKBEM'in ismini değiştiriyoruz. Arkadaşlarıma talimat verdim. ASMEK, artık Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) olarak devam edecek. AKBEM de Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) olarak hizmetini sürdürecek" ifadelerinde bulundu.



Feslikan Yaylası tapuları



Başkan Böcek, İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı'ndaki trafik yoğunluğuyla ilgili olarak da, önceki dönem kavşakta yapılan düzenlemeye Konyaaltı Belediye Başkanı olduğu dönemde dava açıldığını hatırlatarak, "Konyaaltı Belediyesi açmış olduğu davayı kazandı. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanıyız. Burada ne yapılabilir, arkadaşlarımız çalışma yapıyor. 19 ilçeyi kapsayan bir ulaşım master planı hazırlıyoruz. Ulaşımla ilgili ne yapılması gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.



Böcek, Feslikan Yaylası tapularıyla ilgili çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayında olduğunu, onaylanmasıyla Konyaaltı Belediyesi'nin tapuları hızla dağıtacağını belirtti. Başkan Muhittin Böcek, Konyaaltı Sahil Projesi'nin Boğaçayı- Liman arasında kalan bölümünün yapılıp yapılmayacağı ile ilgili soru üzerine ise bu bölümle ilgili gerekli müracaatları yaptıklarını, sonuç beklediklerini ifade etti. Böcek Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten'i de makamında ziyaret ederek, ilçeye kazandırılacak projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA