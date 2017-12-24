Asmek Eğitimleri Sürüyor

Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (ASMEK) kuruluşundan bu yana yaklaşık 212 bin kişiye eğitim verildiği bildirildi.



Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesinin eğitim kurumu ASMEK'in 28 merkezde, modern derslik ve alanında uzman eğitimci kadrosuyla hizmet verdiği kaydedildi.



2005 yılında kurulan ASMEK'te son 3,5 yılda yerli ve yabancı yaklaşık 70 kursiyerin 354 branşta 3 bin 254 kurstan faydalandığı, ASMEK'in kurulduğu günden bu yana da yaklaşık 212 bin kişiye ulaşıldığı ifade edildi.



ASMEK'le 6 yıl önce arkadaşının tavsiyesiyle tanışan 3 Boyutlu Kağıt Rölyef Atölyesi kursiyeri Yeliz Vildan Sarpün, sanatsal faaliyetlere çok meraklı olduğunu, ASMEK aracılığıyla bu alandaki dağarcığının genişlediğini kaydetti.



Sarpün, "Burada çok güzel dostluklar da kurduk. Sınıfta uyumlu olmamız, hocamızın iyi olması ve iletişimimiz, hepsi birbirini tamamlıyor. ASMEK'in ev hanımları için, emekliler için, iş yeri açmak isteyenler için çok büyük faydası olduğuna inanıyorum." dedi.



ASMEK'in aynı zamanda bir gelir kapısı olduğunu ifade eden kursiyer Serap Baş da "20 yıldır Antalya'da yaşıyorum. ASMEK'e her yıl devam etmeye çalışıyorum. Ben bütün ev hanımlarına ASMEK'i tavsiye ediyorum. ASMEK kazandırdığı el becerisiyle işi olmayana maddi gelir sağlıyor. İnsanlar boş vakitlerini daha kaliteli değerlendiriyor." açıklamasında bulundu.



Rus asıllı 33 yaşındaki Giyim Üretim Teknolojisi kursiyeri Anna Demidova da ASMEK tecrübesini şöyle paylaştı:



"Daha önce temel makyaj, Arapça, Kur'an-ı Kerim, Almanca ve dikiş kurslarına geldim. Kendim için gömlek dikiyorum. Öğrendikçe arkadaşlarım ve ailem için güzel elbiseler dikeceğim. ASMEK'i çok faydalı buluyorum. El becerisi kazanmak ve meslek sahibi olmak isteyen herkes için ASMEK'i tavsiye ediyorum."