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Asma yapraklarıyla aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde 2020 yılı taze asma yaprağının kilosu 2.50 TL'den alınmaya başladı.

Asma yapraklarıyla aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar
14.05.2020 15:37 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:37

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde 2020 yılı taze asma yaprağının kilosu 2.50 TL'den alınmaya başladı. Kadınlar tarafından toplanan taze yapraklardan bazıları günlük olarak iç piyasaya çoğu da salamura yapılmak üzere firmalara satılıyor. Kadınların aile ekonomilerine büyük katkı sağladığı yaprak toplama işinin ağustos ayının ilk haftasına kadar devam etmesi bekleniyor.

Alımların başlamasıyla birlikte sabahın erken saatlerinde üzüm bağlarına giren kadınlar öğle vaktine kadar ortalama 40-50 kilogram topladıkları yaprakları alım merkezlerine giderek teslim ediyorlar. Kadınlar, yapraktan elde ettikleri gelirin aile ekonomilerine önemli bir katkı sağladığını dile getirdi.

Kadınlar, korona virüsü salgını nedeniyle maskelerini takarak, sosyal mesafe kuralına uyarak topladıkları taze yaprakları kasaları döşedikten sonra, peşin parayla satıyorlar.

"Alımlar Temmuz sonuna kadar"

Taze bağ yaprağı alımı yapan bir firmanın yetkilisi Mehmet Ceylan, "Taze bağ yapraklarını alımlarına başladık. Alımlarımız temmuz sonu, ağustos ayının ilk haftasına kadar devam edecek. Biz firma olarak bu sezon 120 ton alım yapacağız. Aldığımız yaprakları kendi işletmemizde salamuralık olarak hazırlamaktayız. İç piyasa ve yurt dışına satışlarımız olmakta." dedi.

"Sezon sonuna kadar 1200-1300 ton"

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise alımların çeşitli merkezlerde yapıldığını belirterek, "Sarıgöl ve çevresinde taze bağ yaprağı alımlarına başlandı. Çeşitli alım merkezlerinde farklı firmalar almakta tahminen bu yıl 1200-1300 ton yaprak alımı yapılacak diye tahmin ediyorum." diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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