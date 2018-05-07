Asma Yaprağının Kilosu 3 TL'ye Kadar Düştü

Kütahya ve ilçelerinde sarma yapımında kullanılan asma yaprağına ilgi arttı.

Kütahya ve ilçelerinde her yıl toplanan yapraklar, kış aylarında tüketilmek üzere su dolu bidonlar içerisinde salamura olarak hazırlanıyor. Yüz yıllardır 'sarma' olarak bilinen dolma türü yemeklerde kullanan asma yapraklarına bu yılda rağbet oldukça fazla.

Bölge halkının yanı sıra il dışından da talep alan yapraklara bölgedeki asmalar yeterli gelmeyince yaprak ihtiyacının karşılanmasında çevre illerden de destek sağlanıyor. Yoğun talep nedeniyle Küthaya ve ilçelerine özellikle Manisa ve ilçelerinden yoğun şekilde yaprak sevkiyatı oluyor. Şaphane, Pazarlar, Simav ve Gediz ilçelerinde 20 yıldır mevsiminde yaprak satan 60 yaşındaki Şerif Yazağaç, yaptığı açıklamada, "Manisa ve ilçelerinden yaprağı toptan fiyatına alıyorum. Geçen hafta kilogramını 7 TL'ye sattığım yaprak bu hafta boyutlarına göre 3 ile 5 lira arasında değişti. Fiyatlar oldukça düştü. Yaprak almanın tam zamanı" ifadelerini kullandı.(YD-EFE) - KÜTAHYA