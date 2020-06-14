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Asma yaprağını tarlada 10 liradan satıyorlar

Asma yaprağını tarlada 10 liradan satıyorlar Konya'nın Hadim ilçesinde yaklaşık 39 bin dekar arazide üzüm yetiştirilirken, üzümün kendisi kadar, yaprağı da yoğun ilgi görüyor.

14.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 14.06.2020 16:26

Asma yaprağını tarlada 10 liradan satıyorlar

KONYA - Konya'nın Hadim ilçesinde yaklaşık 39 bin dekar arazide üzüm yetiştirilirken, üzümün kendisi kadar, yaprağı da yoğun ilgi görüyor. Hasadına başlanan asma yaprağının kilosu bağda 10 liradan satılıyor.

Türk yemek kültüründe sarmaların ana malzemesi olarak tercih edilen üzüm yaprağı, bağlardan titizlikle toplanarak pazarlara ulaştırılıyor. İlçeye bağlı Gaziler Mahallesinde üzüm yetiştiriciliği yapan Şengül Öğeç, yaprak hasadına başladıklarını söyledi. Zahmetli bir iş olduğunu belirten Öğeç, "Mayıs ayının yarısında yaprak hasadına başlıyoruz. Birbirimizin işlerini imece usulü yapıyoruz. 3 gün birimize gidiyoruz, 3 gün başka bir komşumuza gidiyoruz. Zahmetli bir iş ama kaliteli ürün alıyoruz. Sosyal mesafeyi koruyor ve hijyen kurallarına uyarak yaprak yolumu yapıyoruz. Haziran ayı ortasına kadar bu şekilde toplayacağız. Yaprağın beyaz üzüm yaprağı olması, tüysüz olması, parlak ve ekşimsi bir tadı olması nedeniyle Türkiye genelinde tercih ediliyor" dedi.

"Üzümü tarlada 4 liradan satarken yaprağını 10 liradan satıyoruz"

İlçenin Aladağ Vadisinde yetiştirildiği için Aladağ yaprağı adıyla talep edildiğini belirten bağ sahiplerinden Ahmet Öğeç ise, "Asmada üzüm ve yaprak olmak üzere 2 ayrı ürün almaktayız. Ancak yaprak için özel bir bakım yapmamaktayız. Buna rağmen üzümden daha iyi gelir elde etmekteyiz. Yani tüccara üzümü tarlada 4 liradan satarken yaprağını 10 liradan satıyoruz. Ayrıca yaprağı yılda 3 kez hasat ediyoruz. İlaçlama dönemlerinden önce topladığımız için üzerinde herhangi bir ilaç kalıntısı bulunmaz. Yaprağımız bir marka haline geldiğinden dolayı, toptancı, hal esnafı ve pazarcılar tarladan 10-12 lira arasında alım yapmaktadır. Aladağ yaprağının en büyük özelliklerinden birisi tüysüz olması, Esebalı türü üzümden elde edilmesi, damarsız, mayhoş ve yaprak ceplerinin fazla olmamasından dolayı tercih edilmektedir" şeklinde konuştu.

Asma yaprağını tarlada 10 liradan satıyorlar

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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