Asma yaprağı topladığı sırada düştüğü iddia edilen kadın hayatını kaybetti
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Asma yaprağı topladığı sırada düştüğü iddia edilen kadın hayatını kaybetti

Asma yaprağı topladığı sırada düştüğü iddia edilen kadın hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Menteşe ilçesinde asma yaprağı topladığı sırada yüksekten düştüğü iddia edilen Esenbil Özcan'ın (55) kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde asma yaprağı topladığı sırada yüksekten düştüğü iddia edilen Esenbil Özcan'ın (55) kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, Menteşe İlçesi Yörükoğlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 55 yaşlarındaki Esenbil Özcan akrabasının çardağında asma yaprağı topladığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Esenbil Özcan, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, Özcan'ın yaklaşık 3 metre yükseklikten düştüğü öğrenildi. - MUĞLA

Asma yaprağı topladığı sırada düştüğü iddia edilen kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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