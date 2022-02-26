Asma tavan arasına gizlenen uyuşturucu polisinin dikkatinden kaçmadı - Haberler

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Asma tavan arasına gizlenen uyuşturucu polisinin dikkatinden kaçmadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Asma tavan arasına gizlenen uyuşturucu polisinin dikkatinden kaçmadı

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir eve düzenlenen operasyonda polis ekipleri, asma tavan arasına gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanmaya yarayan çeşitli aparatlar ele geçirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - MANİSA (İHA) – Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir eve düzenlenen operasyonda polis ekipleri, asma tavan arasına gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanmaya yarayan çeşitli aparatlar ele geçirdi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında M.O. isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi. Evde yapılan geniş çaplı aramada, banyo bölümünün asma tavanına gizlenmiş şekilde 16,2 gram metamfetamin, 4,2 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.O., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Hisarcık, Sarıgöl, , Haberler

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