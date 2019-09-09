Asma köprüde düğün yaptılar

09.09.2019 11:48

Kars'ın Akyaka ilçesinde dünyaevine giren çiftin düğünü 110 metrelik asma köprü üzerinde yapıldı.

İlçeye bağlı Küçük Aküzüm köyünde yaşayan Cengizhan ve Nurdan Gelekçi çifti, düğünlerini köylerini Büyük Aküzüm köyüne bağlayan asma köprüde yapmaya karar verdi.

Düğün öncesi, yaklaşık 35 yıl önce yapılan 110 metre uzunluğundaki asma köprüyü balonlar ve Türk bayrakları ile süsleyen çiftin yakınları, gelinlik ve damatlık giyerek köprüye gelen Gelekçi çifti ile oyunlar oynayıp gönüllerince eğlendi.

Gelin ve damadın, davul zurna eşliğinde köprüde oyun oynayıp halay çekmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Ellerinde Türk bayrakları olan davetlilerin de oyunlarında çifte eşlik etmesi, katılımcılar ile çevredekilerin ilgisini çekti.

Davetliler, köprüdeki düğün sonrası Küçük Aküzüm köyündeki damadın ailesinin evinde verilen yemeğe katıldı.

Gelin Nurdan Gelekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asma köprüde düğün yaptıkları için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Köprü üzerinden insanların yanı sıra bazen de araçların geçtiğini belirten Gelekçi, "Kimsenin aklına bu asma köprü üzerinde düğün yapılacağı gelmezdi. Bizim aklımıza geldi, böyle bir çılgınlık yapalım deyip asma köprü üzerinde düğün yapmaya karar verdik." diye konuştu.

"Herkese böyle ilginç bir düğün tavsiye ederim"

Gelekçi, köylülerin köprü üzerindeki düğünü şaşkınlıkla izlediğini dile getirerek, "İlk başta köylüler çok şaşırdı, uzaktan sadece izliyorlardı. Bir süre sonra gelip bizimle köprü üzerinde oyun oynadılar. Asma köprüde düğün yapmak çok güzel bir duygu. Herkese böyle ilginç bir düğün tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

Heyecan veren bir ortamda düğün yaptıklarına işaret eden Gelekçi, şöyle konuştu:

"Yerden yüksekte düğün yapmak, oynamak, heyecanımıza heyecan kattı. Bu asma köprüde ilk kez böyle bir şey deneniyor. Gerçekten çok güzel oldu, görenler de çok şaşırdı. Farklı bir düğün oldu, herkes eğlendi, renkli görüntüler çıktı. Bizi burada yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz."

"Geldiğim en keyifli düğünlerden biriydi"

Düğünde görevli müzisyen Erol Ergüloğlu da birçok yere gidip düğünlerde müzik çaldığını, ilk defa böyle ilginç bir düğünle karşılaştığını anlattı.

Heyecanı yüksek bir düğüne ilk kez katıldığını anımsatan Ergüloğlu, "Ekibimizle İran'dan Azerbaycan'a tutun da Türkiye'nin birçok şehrini gezdik ama asma köprüde ilk defa düğün gördüm. Düğünleri olan arkadaşlar da ilk defa böyle bir şey yaptıkları için inanılmaz heyecanlıydılar." dedi.

Ergüloğlu, katılımcılara keyifli anlar yaşattıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu düğün bizim için de yeni bir tecrübe oldu. Bu köprüden şah kaldıralım dedik, gelin geçirelim dedik ve çok güzel oldu. Görenler çok şaşırdı. Çünkü alışılagelmişin dışında bir düğündü, geldiğim en keyifli düğünlerden biriydi. Zamanla da bu köprüye ilginin artacağını düşünüyorum."

Kaynak: AA