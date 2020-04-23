Asma köprüde 23 Nisan konvoyu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Asma köprüde 23 Nisan konvoyu - Haber
Yusufeli, 23 Nisan, Haber

Asma köprüde 23 Nisan konvoyu

Asma köprüde 23 Nisan konvoyu Artvin'in Yusufeli ilçesindeki 23 Nisan Çocuk Bayramı için süslenen araçlar asma köprüden böyle geçti Artvin'in Yusufeli ilçesinde 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen şehir turunda, Türk bayrağı ve Atatürk resimleriyle süslenmiş araçlar ilçede bulunan...

23.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:27
Asma köprüde 23 Nisan konvoyu

Asma köprüde 23 Nisan konvoyu

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki 23 Nisan Çocuk Bayramı için süslenen araçlar asma köprüden böyle geçti

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen şehir turunda, Türk bayrağı ve Atatürk resimleriyle süslenmiş araçlar ilçede bulunan asma köprü üzerinden geçerek şehir turu attı.

Yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçen çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlamaya başladı. Artvin'in Yusufeli ilçesinde 23 Nisan kutlamaları tüm yurtta olduğu gibi Korona virüs salgını nedeniyle yapılamazken, kaymakamlık ve belediye kutlamaları çocukların ayağına getirdi. Kurum araçları Türk bayrağı ve Atatürk resimleriyle donatılırken, ilçe merkezinde şehir turu atıldı. Camlarında ve balkonlarından geçit törenini izleyen minikler büyük mutluluk yaşadı.

Öte yandan şehir turu sırasında çok sayıda araç ilçede bulunan ve Barhal çayı üzerine kurulu asma köprüden geçti. 30 metre uzunluğunda bulunan asma köprü üzerinden geçişler köprünün fazla yükü kaldıramaması tehlikesi nedeniyle sırayla yapıldı.

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü Haber
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü
Efsane sporcu, Kim Jong'un sağlığından endişeli: Umarım söylentidir Haber
Efsane sporcu, Kim Jong'un sağlığından endişeli: Umarım söylentidir
Bakan Koca'dan gülümseten 'Bana yaklaşma' göndermeli 23 Nisan paylaşımı Haber
Bakan Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Haber
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti Haber
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti
Bu delikten içeri giren ayı, vatandaşın ocağına incir ağacı dikti Haber
Bu delikten içeri giren ayı, vatandaşın ocağına incir ağacı dikti
Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı
Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı
Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor
Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme isteyebilirsiniz
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme...
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi
Devlet erkanı maskelerle Ata'nın huzurunda! Ankara'da kısıtlı tören
Devlet erkanı maskelerle Ata'nın huzurunda! Ankara'da kısıtlı tören
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
İrlanda takımı, koruyucu ekipman yardımı için Osmanlıyı hatırlatarak Türkiye'ye teşekkür etti
İrlanda takımı, koruyucu ekipman yardımı için Osmanlıyı hatırlatarak Türkiye'ye teşekkür etti
Koronavirüs döneminde fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış oldu
Koronavirüs döneminde fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış oldu
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde
ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde
İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti
İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti
ABD'de yeni konut satışları martta yüzde 15,4 azaldı
ABD'de yeni konut satışları martta yüzde 15,4 azaldı
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
CNN International, Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil
CNN International, Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil
Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL
Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara yükseldi
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara...
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Ercüment Ovalı, 'Sosyal medyada şov yapıyor' eleştirilerine yanıt verdi
Ercüment Ovalı, "Sosyal medyada şov yapıyor" eleştirilerine yanıt verdi
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Engin Özkoç Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Aslı Enver Deniz Seki Hande Yener Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Tamer Tuna Fatih Terim Loris Karius Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Çocuk Nisan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Asma köprüde 23 Nisan konvoyu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 18:58:42. #1.14#
title