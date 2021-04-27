Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği'nden ihtiyaç sahiplerine yardım
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Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği'nden ihtiyaç sahiplerine yardım

Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği'nden ihtiyaç sahiplerine yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği, üyeleri Türkmen, Suriyeli, Somalili göçmen ailelerini ziyaret ederek yardım kolisi dağıttı.

Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği, üyeleri Türkmen, Suriyeli, Somalili göçmen ailelerini ziyaret ederek yardım kolisi dağıttı.

Türkiye'de bulunan Uluslararası misafir öğrenciler, Müslüman ülkelerde her Ramazan ayının 15'inci günü olan Dünya Yetimler Günü'nde, yetim çocuklara farkındalığın artmasını amaçlayan bir organizasyon düzenledi. Düzenlenen yardım kampanyasında, ihtiyaç sahibi olan göçmen yetimlere hediye koliler dağıtıldı. Dernek yönetiminde görev alan Arnavut'tan Türkiye'ye okumak için gelen Fredinant Hasmuça, "Bazı aileleri, yetim çocukları sevindirelim diye onlara bir yardım kampanyası yapmak istedik. Burada amaç farkındalık oluşturmak için bir faaliyet düzenledik" diye konuştu.

5 yıl önce Üniversite eğitimi için Türkiye'ye gelen Muhammed Fouadi, "Yetimler sürekli ezilmekte. Maalesef yetimlerin sayısı sürekli artmakta. Bende yetim olduğum için bu hissiyatı anlatamıyorum. Çünkü ciddi anlamda sıkıntı çekiyorlar. Biz de dünyaya bir mesaj olsun diye ve insanlar biraz da yetimler ile ilgilensin diye böyle bir etkinlik yaptık. Umarım amacına ulaşmıştır. Bizim yapmış olduğumuz çalışmalar ciddi anlamda bizleri mutlu ediyor. Bu mutluluğu aslında sadece biz değil, bütün dünyanın yaşaması gerekiyor. Yetim güler ise dünya güler" diye konuştu. - ANKARA

Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği'nden ihtiyaç sahiplerine yardım
Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği'nden ihtiyaç sahiplerine yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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