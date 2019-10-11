11.10.2019 23:31

Asma kattan düşen kadın ağır yaralandı

SİİRT - Siirt'te bir düğün salonunun da asma katından düşen kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiyi göre olay, Barış Mahallesi'nde bir düğün salonunun da meydana geldi. Halime Aydın düğün salonunun asma katında telefonla konuştuğu esnada dengesini kaybederek yere düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince ağır yaralanan Aydın, Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Aydın'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA