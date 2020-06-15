Asma ilaçlamak için çıktığı çatıdan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti Asma ilaçlamak için çıktığı çatıdan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti Aydın'ın Nazilli ilçesinde asma ilaçlamak için iş yerinin çatısına çıkan yaşlı adam 5 metre yükseklikten yere düşerek hayatını kaybetti.

Asma ilaçlamak için çıktığı çatıdan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde asma ilaçlamak için iş yerinin çatısına çıkan yaşlı adam 5 metre yükseklikten yere düşerek hayatını kaybetti. Olay, Yeni Sanayi Sitesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli'de demircilikle uğraşan Muhammed Aygün iş yerinin çatısında bulunan asmayı ilaçlamak için merdiven yardımı ile çatıya çıktı. Yaşlı adam asmayı ilaçlarken çatıdaki plastik tentenin kırılması sonucu 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Yaşlı adamın çatıdan düştüğünü gören vatandaşlar hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak: İHA