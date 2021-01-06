Asma dalında FETÖ'cü avı
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Asma dalında FETÖ'cü avı

06.01.2021 17:09 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:20

Asma dalında FETÖ'cü avı FETÖ'cü eski emniyet müdürleri kaldıkları örgüt evinde yakalandı FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerinden hakkında yakalama kararı bulunan 2 Eski Emniyet Müdürü Ankara'nın Sincan ilçesinde kaldıkları gaybubet evinde yakalandı.

Asma dalında FETÖ'cü avı

FETÖ'cü eski emniyet müdürleri kaldıkları örgüt evinde yakalandı

ANKARA - FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerinden hakkında yakalama kararı bulunan 2 Eski Emniyet Müdürü Ankara'nın Sincan ilçesinde kaldıkları gaybubet evinde yakalandı.

Alınan bilgilere göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerinden Ali D. isimli eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü ile İbrahim E. isimli eski Merkez Emniyet Müdürü kaldıkları örgüt evinde yakalandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan evde gizlendiği tespit edilen FETÖ'cü Eski Emniyet Müdürleri, Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Örgüt üyelerinin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak kapsamında tutuklu bulunan eski albayın evinde kaldığı öğrenildi. Evi kiralayan şahsın komşulara evde bir baba ile bir çocuğun kaldığını, babanın kalp rahatsızlığı sebebi ile evden çıkamadığı dediği öğrenildi.

Örgüt üyesi İbrahim E. polis ekiplerinin geldiğini fark etmesi üzerine 4. Katta bulunan evin balkonundan asma ağacına tutunarak 3.Katta bulunan dairenin balkonuna atladı. Burada yaşayan komşusuna 'Asma ağacını budadığını ve ağaçtan düştüğü' yalanını söyleyen İbrahim E., komşusunun şüphelenmesi üzerine 3.katta bulunan daireden kaçtı. Polis ekipleri ile yaşanan kovalamaca sonucunda Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

3.Katta yaşayan ve FETÖ'cü Eski Emniyet Müdürü ile karşı karşıya gelen vatandaş şunları kaydetti:

"Biz odada oturuyorduk. Yan taraftan bir kişinin indiğini gördük asmadan. Eşim bağırdı 'eve giren var' diye. Mutfağa şahsı oturturdum. Üst komşunuzum ben, asmaya budarken düştüm dedi. Biraz telaşlıydı. Bizim de kahvaltı masamız hazırlanmıştı mutfakta. Kahvaltı yapacaktık, hanım bıçak koymuştu. Ben bıçağa sahip çıktım, adamdan huylandım biraz. Adam tedirgindi. Yukarıdan sesler geldiğini tespit ettim. Bu sesler neyin nesi dedim. Adam biraz bocaladı. Bir bakalım dedik, dışarı çıktık adam koştu. Koşunca ben bağırdım. Meğerse yukarıdakileri emniyet güçleriymiş. Sonrasında emniyet ekipleri yakaladı. Evde iki kişi kalıyorlarmış."

Gözaltına alınan her iki FETÖ'cünün de yakalanmamak, fark edilmemek amacıyla sahte kimlik taşıdıkları ve kılık değiştirdikleri tespit edildi. Evde yapılan aramalarda ise FETÖ\PDY Terör Örgütüne ait çok sayıda örgütsel içerikli notlar, dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Asma dalında FETÖ'cü avı
Asma dalında FETÖ'cü avı
Asma dalında FETÖ'cü avı
Asma dalında FETÖ'cü avı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE

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