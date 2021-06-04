Asma ağacından düşen çiftçi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Asma ağacından düşen çiftçi yaralandı

Asma ağacından düşen çiftçi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinin bahçesinde asma toplarken ağaçtan düşen çiftçi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinin bahçesinde asma toplarken ağaçtan düşen çiftçi yaralandı.

Olay İnegöl'ün kırsal Alibeyköy Mahallesinde meydana geldi. Zeki B.(59), evinin bahçesinde bulunan asmaya çıktı. Asma yaprağı toplayan çiftçi dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Yaralanan çiftçi, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Asma ağacından düşen çiftçi yaralandı
Asma ağacından düşen çiftçi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Hasan Polatkan Adnan Menderes İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Burak Özçivit
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Asma ağacından düşen çiftçi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 20:04:43. #1.13#

title