Aslışah Alkoçlar kimdir? Aslışah Alkoçlar hayatı ve biyografisi! Aslışah Alkoçlar kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Aslışah Alkoçlar merak konusu oldu. İşte Aslışah Alkoçlar hakkında merak edilen Aslışah Alkoçlar kimdir, Aslışah Alkoçlar hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ASLIŞAH ALKOÇLAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 1993

Kaç yaşında: 28 yaşında Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Nereli: İzmir Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Gülşah Soydan ve Ender Alkoçlar evliliğinin meyvesi, ikilinin küçük kızlarıdır. Ablası ise Neslişah Alkoçlar'dır. Hülya Koçyiğit'in torunudur. 1993 doğumludur. 15-16 yaşlarında kar kayağı sporunda milli sporcu olmuştur. Annesi hem de babası sosyetenin gözbebeği turizmciler olması sebebiyle tatil yerlerinde sıkça görüntülenen Alkoçlar, böylelikle medyatik bir isim haline gelmiştir.

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