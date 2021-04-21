Aslıhan Sayman'ın ailesi bulundu mu? Müge Anlı - Aslıhan Sayman kimdir?
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Aslıhan Sayman'ın ailesi bulundu mu? Müge Anlı - Aslıhan Sayman kimdir?

Aslıhan Sayman'ın ailesi bulundu mu? Müge Anlı - Aslıhan Sayman kimdir?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Biyolojik ailesini arayan Aslıhan Sayman kimdir? Müge Anlı'da Aslıhan Sayman'ın ailesi bulundu mu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Aslıhan Sayman konusu ele alınıyor.

Aslıhan Sayman kimdir? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Müge Anlı'da ailesini bulmaya gelen Aslıhan Sayman'ın ailesi bulundu mu?

ASLIHAN SAYMAN KİMDİR?

5 Şubat 1983'te üç günlük bebekken Konya Karatay'daki Kavakaltı Cami'sinde bulundu. Bilge Kavaklı adıyla kaydedilen Aslıhan Sayman'ın anne baba adı olarak Havva ve Adem kaydedildi. Annesinin ve babasının adının bilinmemesi nedeniyle bu isimlerin verildiğinin de altı çiziliyor.

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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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