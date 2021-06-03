Aslıhan Koçoğlu Turkuaz Seramik Kayseri OSB Teknik Koleji'nde
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Aslıhan Koçoğlu Turkuaz Seramik Kayseri OSB Teknik Koleji'nde

Aslıhan Koçoğlu Turkuaz Seramik Kayseri OSB Teknik Koleji'nde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Geçtiğimiz sezon Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden PTT Spor Kulübü formasıyla mücadele eden genç pasör Aslı Koçoğlu, artık Turkuaz Seramik Kayseri OSB Teknik Koleji formasını terletecek.

Geçtiğimiz sezon Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden PTT Spor Kulübü formasıyla mücadele eden genç pasör Aslı Koçoğlu, artık Turkuaz Seramik Kayseri OSB Teknik Koleji formasını terletecek.

Kulüp Basın Sorumlusu Eray Tak, transfer ile ilgili açıklamasında "Transfer iki tarafa da hayırlı olsun, Aslı Koçoğlu hem sporcu olarak hem de kişilik olarak dikkatimizi çeken bir oyuncuydu, Aslı'yı aramızda görmekten dolayı çok mutluyuz . Bu şehre şampiyonluk yakışır parolasıyla canla başla çalışıyoruz, bu sezon sürpriz yaşamak istemiyoruz. Transfer çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Başantrenör Harun Şahin ise konu ile ilgili açıklamasında "Biz Turkuaz Seramik Kayseri OSB Teknik Koleji ailesi olarak Aslı'nın transferiyle artık daha güçlü bir aileyiz, Transferde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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